publié le 09/10/2018 à 09:28

Qui va remplacer Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur ? C'est la grande question qui agite la sphère politique depuis quelques jours. Le profil du successeur du candidat à la mairie de Lyon est crucial et donnera une impulsion quant à la politique d'Emmanuel Macron.



Plusieurs noms font l'objet de rumeurs. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, serait le choix de Matignon. Christophe Castaner, délégué général de La République En Marche et secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, permettrait au président de s'entourer d'un de ses fidèles. Et pourquoi pas Frédéric Péchenard, l'ancien patron de la police nationale ?

Le reste du gouvernement va-t-il être remanié plus largement ? C'est ce qui semble se préparer alors qu'Emmanuel Macron aurait poussé Édouard Philippe à démissionner. Déjà lors du remplacement de Nicolas Hulot et Laura Flessel, cette hypothèse avait été évoquée, sans finalement être actée. Cette fois-ci, la donne est différente. Emmanuel Macron pourrait en profiter pour se repositionner en "maître des horloges" et reprendre le contrôle sur une communication politique qui semble lui échapper.

Suivez en direct le remaniement

09h26 - La nouvelle équipe gouvernementale devrait donc être logiquement en place pour le Conseil des ministres, prévu demain, alors qu'Emmanuel Macron doit ensuite quitter Paris pour une visite en Arménie jusqu'à vendredi.



09h18 - Édouard Philippe est arrivé à l'Élysée, a annoncé la présidence, signe qu'un remaniement est imminent.



9h15 - Bonjour et bienvenue sur cet article pour suivre en direct l'annonce du prochain remaniement ministériel. Celui-ci devrait logiquement intervenir dans la journée.