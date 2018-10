publié le 06/10/2018 à 09:31

Un large remaniement est prévu au gouvernement. Édouard Philippe et Emmanuel Macron ne veulent commettre aucune erreur de casting. Ils peuvent pour cela saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), c'est un privilège du président de la République et du Premier ministre.



L'HATVP peut "tester" les noms des candidats positionnés pour prendre part au gouvernement : situation professionnelle, patrimoine, tout est vérifié pour prévenir notamment les conflits d'intérêts et que les ministres soient irréprochables. Parallèlement, Édouard Philippe et Emmanuel Macron saisissent l'administration fiscale pour faire examiner les déclarations des candidats et s'assurer qu'ils soient en règle avec le fisc.



Le processus de vérification prend du temps, deux à trois jours par candidat, ce qui explique en partie le délai nécessaire à la constitution du prochain gouvernement.



À écouter également dans ce journal

Grande distribution - Casino a confirmé la cession d'une vingtaine d'hypermarchés, plus de 2000 salariés sont concernés.

SOS Méditerranée - L'association appelle à la mobilisation après l'envahissement de son siège à Marseille par le groupe Génération Identitaire.



États-Unis - Brett Kavanaugh sera bien juge à la Cour suprême, malgré des accusations d'agressions sexuelles.



Football - L'équipe de France féminine a battu l'Australie 2-0. Un match qui compte pour le mondial de 2019