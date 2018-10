publié le 03/10/2018 à 15:42

La démission du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb ne s'apparente pas à "une crise politique". Voici la déclaration d'Emmanuel Macron, lors du Conseil des ministres qui a eu lieu au lendemain d'un psychodrame politique au sommet de l'État. Pourtant, l'opposition affirme qu'il s'agit bel est bien d'une "crise majeure". Cette annonce vient replonger Emmanuel Macron et le gouvernement dans une série noire, entamée depuis l'affaire Benalla.



Depuis l'entrée en fonction du premier gouvernement d'Édouard Philippe, sept ministres l'ont quitté, en démissionnant ou en étant poussé vers la sortie : Richard Ferrand, Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez, François Bayrou, Nicolas Hulot, Laura Flessel et donc Gérard Collomb. À noter que le premier gouvernement comportait trois ministres d'État, François Bayrou, Nicolas Hulot et Gérard Collomb. Désormais, seul François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire conserve ce titre.

Selon des propos rapportés par le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, le chef de l'État a indiqué que "l'État fonctionne (...), le gouvernement est parfaitement à sa tâche". Le Président estime que cette démission est "un choix qui appartenait à Gérard Collomb". "Depuis la fin de l'été, il s'était tourné vers Lyon et vers les Lyonnais, et ce faisant il s'était placé lui-même dans la position de démissionner", a-t-il ajouté.