publié le 08/10/2018 à 21:15

Quand on veut faire un remaniement, il y a deux techniques. La première est un remaniement minimaliste, poste pour poste. L'idée ? Estomper l'événement et le minimaliser. C'est une technique défensive.



La deuxième est de solenniser, de théâtraliser par un remaniement large. Ça veut dire démission du gouvernement et du Premier ministre, formation d'une nouvelle et annonce par le secrétaire d'État général de l'Élysée sur le perron, nouvelle photo officielle... Une défensive offensive, et non plus défensive.

Pour Emmanuel Macron, ce prochain remaniement marque la recherche d'un second souffle. Un quinquennat est une pièce classique en cinq actes. Pour l'instant, on a eu un premier acte de trois scènes. La première a eu lieu durant la campagne présidentielle et était sous le signe de la découverte et de la séduction. La deuxième, marquée par la curiosité et l'attente, a duré un an. Depuis 3 mois, la troisième scène est empreint de déception, de critiques et d'irritation.

Il est impératif de passer au deuxième acte. Pour ce faire, il faut un remaniement, des améliorations dans la communication et un certain nombre de mesures sociales. Il faut avant tout choisir une stratégie offensive.