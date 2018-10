publié le 08/10/2018 à 08:17

Le remaniement est dorénavant imminent. Pourtant, à cette heure, si certaines lignes se dessinent, beaucoup de questions se posent encore. À commencer par celle-ci : qui donc remplacera Gérard Collomb au ministère de l’Intérieur ? On ne compte plus les noms lâchés dans la presse depuis bientôt une semaine.



Mais les deux têtes de l’exécutif, qui font tout pour garder leurs concertations secrètes, sont bien obligées d’interroger leurs ministres - les sortants comme les autres - et de s’entretenir avec ceux dont ils se tâtent à solliciter les services. Cela contribue donc, plus ou moins malgré eux, à faire naître des rumeurs et provoque, parfois, des réactions épidermiques avant même qu’une nomination ne soit décidée…

L’information du JDD, par exemple, selon laquelle Jean Castex, haut fonctionnaire et actuel "ministre des JO", tiendrait la corde pour Beauvau a provoqué un peu de "remue-ménage" m’a confié un familier du pouvoir. "Il a été avec Fillon jusqu’au bout", ont notamment piaffé auprès du Premier ministre certains membres du gouvernement à propos de cet ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy et de Xavier Bertrand.

De nombreuses questions

Mais bien d’autres questions restent en suspens. Nicole Belloubet sauvera-t-elle sa peau au ministère de la Justice ? Jean-Michel Blanquer, qui lui ne craint rien, verra-t-il le périmètre du ministère de l’Éducation nationale élargi et deviendra-t-il ministre d’État ? Est-ce qu’une figure de gauche prendra la place de Françoise Nyssen à la Culture, comme certains le souhaitent ?



Certains se demandent encore si, outre l’entrée d’un nouveau ministre MoDem, les têtes de l’exécutif favoriseront celle d’une personnalité du centre-droit dans cette nouvelle équipe gouvernementale.



Autres interrogations : Jean-Yves Le Drian quittera-t-il le gouvernement avec armes et bagages ? Quel sort pour ceux du gouvernement qui ont déjà exprimé leur intention d’être candidat aux élections municipales ? On s’interroge sur cette rumeur tant leur liste est longue. Et au gouvernement, l'appréhension est grande. "Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu n’hésiteraient pas une seconde si tel était le cas", confiait l’un de leurs amis.