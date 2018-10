publié le 04/10/2018 à 12:59

"L'intérim n'est pas possible pour les questions de sécurité", a réagi l'ex-président de la République François Hollande, jeudi 4 octobre sur la chaîne Public Sénat, après la démission de Gérard Collomb. Il estime que l'intérim doit être le cas échéant "le plus court possible".



"Aujourd'hui c'est le 60e anniversaire de la Constitution de 1958. Pendant toutes ces décennies, des différends au sommet de l'État et des démissions spectaculaires, il y en a eu. Qu'est-ce qui est inédit dans ce qui vient de se produire ? C'est sûrement la chronique de la crise et son apparent dénouement", a déclaré l'ex-chef de l'État à la télévision.



"Car ce qui, à mes yeux, ne peut pas être compris, c'est que le ministère de l'Intérieur ne connaisse pas aujourd'hui le nom de son titulaire. L'intérim n'est pas possible pour les questions de sécurité ; il doit donc être le plus court possible, et je veux croire que dans les heures qui viendront, le nom du prochain ministre de l'Intérieur sera connu", a ajouté François Hollande.

Emmanuel Macron affaibli ?

Interrogé pour savoir si Emmanuel Macron était dans ces circonstances affaibli, François Hollande a estimé que "quand il y a des crises, des démissions, c'est toujours une épreuve pour le chef de l'État". Mais, a-t-il nuancé, "soyons aussi conscients que ces événements peuvent se produire". "Qu'est-ce qu'ils révèlent ? L'avenir le dira", a-t-il conclu.