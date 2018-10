publié le 09/10/2018 à 16:04

Il y a des présences qui marquent et dans certains cas, ce sont les absences qui en disent long. Annoncé depuis plusieurs heures déjà, le nouveau gouvernement d'Édouard Philippe n'a pas encore été officialisé.



En attendant, la vie politique suit son cours, tant bien que mal. Les Questions d'actualité au gouvernement (QAG) ont été maintenues à l'Assemblée, donnant une vive passe d'armes entre Édouard Philippe et Christian Jacob, le chef des députés Les Républicains à l'Assemblée.

Pendant que le premier ministre répondait à son adversaire politique, on pouvait voir derrière lui Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, Elizabeth Borne, la ministre des Transports et Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires, Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire.

Mais un certain Christophe Castaner manque à l'appel, au début des QAG. Le secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement est arrivé en cours de séance sur les bancs de l'Assemblée aux côtés du premier ministre. Autre absent : Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des territoires.