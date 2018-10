publié le 07/10/2018 à 19:28

La folle semaine politique qui s'achève n'est pas la première du genre et, pour cette raison, l'exécutif prévoit un vaste remaniement. À la tête de celui-ci, Édouard Philippe reste à son poste. Pour Olivier Mazerolle, le Premier ministre "est devenu l'homme fort de la majorité." "Son adoubement politique est incontestable", estime le journaliste ce dimanche 7 octobre dans Le Mag Pol.



"Il n'est pas membre de la République en Marche mais il a gagné le respect des députés de la majorité, car il a tenu fermement le gouvernail à l'occasion de l'affaire Benalla, au moment de la démission de Nicolas Hulot et maintenant après le bras d'honneur de Gérard Collomb, analyse Olivier Mazerolle. Contrairement à Emmanuel Macron, il a gardé l'image d'un homme plutôt sympathique et humble, qui peut se montrer parfois raide mais ne culpabilise jamais ses interlocuteurs".

Dans Le Journal du Dimanche de ce 7 octobre, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand parlait de la nécessité d'un "nouveau souffle" au sein de l'équipe gouvernementale. "Richard Ferrand est très proche d'Emmanuel Macron et s'il le dit c'est que le président de la République le pense aussi", estime le journaliste.

Olivier Mazerolle prévoit, pour ce remaniement, "l'entrée d'un ou plusieurs ministres MoDem pour élargir l'assise de la majorité" ainsi qu'"un discours de politique générale du Premier ministre avec vote de confiance à l'Assemblée nationale pour donner de la solennité à l'épisode et ressouder les rangs d'une majorité brinquebalée ces dernières semaines."