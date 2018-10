publié le 09/10/2018 à 19:12

La macronie fait-elle encore rêver ? Alors que le remaniement se fait de plus en plus attendre, l'hypothèse selon laquelle la liste des membres du gouvernement ne serait pas encore complète, prend de plus en plus d'ampleur. Selon nos informations, Emmanuel Macron et Édouard Philippe auraient fait face à au moins cinq refus d'entrée au gouvernement, notamment pour le ministère de l'Intérieur et celui de la Culture.



C'est là, justement toute la difficulté pour le couple à la tête de l'exécutif : trouver les profils les plus adéquats, alors que les ressources manquent au sein de la macronie. Avec ce remaniement, Emmanuel Macron et Édouard Philippe veulent éviter de reproduire les erreurs de casting qui ont été coûteuses avec Nicolas Hulot et Gérard Collomb.



Le poste de ministre au sein du gouvernement d'Édouard Philippe ne fait donc plus rêver ? Pour certains, cela semble être le cas à l'image de Mathieu Klein. L'ancien porte-parole de Manuel Valls lors de la primaire de 2017, a annoncé avoir refusé un poste de ministre au sein du gouvernement d'Édouard Philippe.

Sur Twitter, Mathieu Klein a écrit : "Je ne ferai donc pas partie du prochain gouvernement. Je souhaite qu’il réussisse à faire reculer la pauvreté et continuerai à y contribuer dans les fonctions qui sont les miennes, avec un état d’esprit aussi exigeant que constructif".

