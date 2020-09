Le chef triplement étoilé Pierre Troisgros est décédé à l'âge de 92 ans

publié le 23/09/2020 à 17:06

Le célèbre chef Pierre Troisgros nous a quittés ce mercredi 23 septembre à l'âge de 92 ans. Triplement étoilé, le chef roannais avait pris la succession de son père dans les années 1950, accompagné de son frère Jean.

Après une vie entière passée derrière les fourneaux, Pierre Troisgros est décédé ce mercredi, ont révélé nos confrères du Progrès. Pierre et Jean Troisgros ont révolutionné la cuisine française et ont fait de la Maison Troisgros un empire gastronomique. L'établissement principal des Frères Troisgros, situé à Ouches dans la Loire, s'est rapidement fait remarquer et apprécier.

En 1956, le restaurant décroche sa première étoile avant d'en obtenir une deuxième, neuf ans plus tard en 1965. Enfin, la très prestigieuse troisième étoile vient récompenser l'établissement des Frères Troisgros en 1968. La même année, le critique gastronomique Christian Millau titre en couverture de son magazine Gault-Millau : "J'ai découvert le meilleur restaurant du monde".

Pierre Troisgros laisse derrière lui un héritage culinaire remarquable. Ce sont désormais son fils Michel et son petit-fils César, qui sont à la tête de l'empire familial. La gastronomie française a déjà perdu deux autres grands chefs en 2018, avec les décès de Paul Bocuse et de Joël Robuchon.