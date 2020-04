Confinement : Burger King livre la recette de ses burgers à faire chez soi

publié le 30/03/2020 à 18:20

Le confinement va durer. Il a d'ores et déjà été prolongé pour atteindre un minimum d'un mois (15 avril), et les spécialistes épidémiologiques tablent sur au moins 6 semaines. Dans ce contexte, la "comfort food" est un recours afin de trouver dans la nourriture un semblant de bonheur, à condition de ne pas en abuser.

Et parmi les "aliments-réconfort", on retrouve de la junk-food, avec le sacro-saint burger. Et s'il est encore possible de se faire livrer des repas de restauration rapide via les applications dédiées, les grandes enseignes sont absentes des plateformes, leurs restaurants étant fermés. Il faudra donc attendre plusieurs semaines avant de déguster les menus de McDonald's, Quick et Burger King.

Mais pour pallier l'absence de ses hamburgers, Burger King a décidé de contenter ceux qui sont accrocs à ses recettes, en postant sur Facebook les recettes de ses sandwiches les plus célèbres. Le Whooper, Big King ou encore le Steakhouse sont donc à la portée de chacun.

"En attendant l'original", a posté Burger King, avec des photos des ingrédients pour chacun des hamburgers permettant de reproduire les recettes. Il reste néanmoins un écueil : reproduire le goût de la viande grillée, signature de la chaîne de fast-food.