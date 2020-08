Cyril Lignac livre ses astuces pour cuisiner la courgette sur RTL

publié le 24/08/2020 à 11:40

L'astuce du chef, c'est le nouveau rendez-vous gourmand de la matinale de RTL. Cyril Lignac y répond tous les jours aux questions des auditeurs, en leur prodiguant des recettes et des astuces pour mieux manger. Ce lundi 24 août, Corine, des Alpes-Maritimes, se demande que faire des kilos de courgettes qu'elle récolte dans son potager et quelles recettes cuisiner pour décliner ce légume estival.



"En beignet à l'apéritif, servi avec une petite sauce au yaourt et à l'ail c'est parfait pour l'été, explique Cyril Lignac. Cela va avec tout, particulièrement les légumes crus, comme les tomates par exemple."

Autre idée, le carpaccio de courgette, à marier avec un poisson, comme un cabillaud. "le jus du poisson se mélange avec les courgettes et inversement. Vous pouvez assaisonner votre carpaccio d'un peu de menthe fraîche, d'un filet d'huile d'olive et d'un peu de jus de citron", précise le chef.

Il y a aussi bien sur les traditionnelles courgettes farcies. "Pour cette recette, on ne pense pas assez souvent à acheter les belles courgettes rondes de Nice qui s'y prêtent très bien. Et petite astuce fraîcheur, rajouter un peu de ricotta à la farce au dernier moment".