publié le 12/09/2020 à 07:15

Vous êtes peut-être en train d’enfiler vos bottes pour aller ramasser des champignons même s’il n’a pas beaucoup plu ces derniers jours et voici une question pas si bête : pourquoi certains champignons sont-ils vénéneux ?

Voici trois hypothèses :

1 - C’est une question de préparation : s’ils sont mal cuits, si l’on enlève pas certaines parties toxiques, on s’empoisonne.

2 - Ils sont vénéneux pour l’homme, qui ne possède pas les enzymes pour les digérer, mais les animaux, eux, s’en régalent !

3 - C’est pour assurer leur survie : comme ils poussent plus lentement que les autres, ceux qui ne sont pas vénéneux, ils risquent de se faire manger avant d’être arrivés à maturité.

La bonne réponse est la réponse 3. En Europe, la plupart des intoxications surviennent entre août et octobre, la saison des champignons. Souvent, ce sont des gens qui n’y connaissent pas grand chose, ou se sont servis d’un livre ou d’une application mobile pour reconnaître les champignons qu’ils ont ramassés. Soyons bien clairs : si vous ne connaissez pas très bien les champignons, ne les consommez pas. il faut les montrer à quelqu’un dont vous êtes sûr qu’il les connait, le mieux étant de les montrer à un pharmacien !

Et oui, les champignons vénéneux fabriquent des toxines utilisées comme mécanisme d’autodéfense. Les champignons vénéneux sont aussi souvent ceux qui se développant plus lentement. Or, en se développant plus lentement, ils arrivent plus tard à maturité, au moment ou leurs spores se disséminent, pour donner plein de bébés champignons.

Attention à l'excès de champignons

On peut aussi tomber malade avec des champignons pourtant réputés comestibles. Ça arrive en effet, mais c’est la plupart du temps moins grave : les pharmaciens, encore eux, voient arriver des gens qui ont fait une indigestion de champignons, tellement ils en ont mangé.

Manger trop de champignons entraîne en effet des nausées, parfois des vomissements et des diarrhées, une soif intense, des maux de tête et une grande fatigue ! Enfin, il arrive parfois qu’un champignon toxique ait été en contact avec des comestibles. Ça arrive même parfois avec des champignons séchés par exemple.