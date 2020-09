Cyril Lignac livre 4 recettes faciles à faire pour ses amis

publié le 26/09/2020 à 07:11

Inviter des amis à dîner chez soi peut rapidement devenir un véritable challenge. Encore plus lorsqu'on n'est pas particulièrement doué en cuisine. Quels plats préparer ?Est-ce qu'ils vont aimer ?

Pour mettre fin à ces inquiétudes, rien de mieux que demander l'avis d'un expert. Le chef Cyril Lignac vous livre des idées de plat faciles à réaliser lorsque vous accueillez du monde chez vous.

Il y en a pour tous les goûts, du poulet aux lasagnes, sans oublier les végétariens avec des recettes sans viande. Ces dernières sont d'ailleurs parmi les plus faciles à cuisiner selon Cyril Lignac, car on peut en faire ce que l'on veut.

Concernant la viande, le chef vous donne le choix entre une recette express, à réaliser en à peine une heure en cas de repas improvisé, ou bien une recette classique, efficace, avec une astuce pour rendre le plat surprenant.

Quinoa, taboulé, pois chiche... tout pour régaler les végétariens

Recevoir des invités végétariens, lorsqu'on ne l'est pas, n'est pas un défi insurmontable. Au final, il s'agit de réaliser des plats simples tout en faisant preuve de créativité. C'est le cas par exemple des recettes à base de quinoa.

C'est facile à cuisiner, on le cuit, dès qu'il sort, on rajoute de l'huile d'olive, des légumes comme des brocolis ou du concombre, on peut le servir froid ou chaud. C'est facile et pas cher.

Pourquoi ne pas se pencher sur le taboulé également, facile à réaliser avec des légumes râpés ou encore des grenades fraîches voire des crevettes. Vous pouvez également miser le pois chiche. On peut les faire cuire à la poêle et les relever avec de l'ail, de l'oignon, du tabasco, on peut les écraser, les mixer et les étaler sur une tartine de pain, par exemple.

Une lasagne express

La lasagne reste un plat idéal lorsqu'on reçoit des amis, encore plus si c'est organisé à la dernière minute. Une heure suffit pour concocter ce plat, qui ne nécessite pas de beaucoup d'ingrédients. Il faut tout d'abord mettre les pâtes de lasagne à cuire dans l'eau. Une fois cuites, il faudra alors les poser sur un torchon.



Ensuite, Cyril Lignac conseille de faire revenir un oignon et de l'huile d'olive, et d'y ajouter la viande hachée. On y ajoute du sel et du piment d’Espelette, un peu d'ail si on le souhaite. On mélange avec de la sauce tomate, et on laisse mijoter 15 minutes.



Une fois cette étape complétée, il suffit de disposer les lasagnes dans un plat à lasagnes : une de pâte, une de viande hachée, une autre de pâte, et ainsi de suite. Cyril Lignac aime ensuite bien terminer avec un peu de béchamel, à la dernière couche. On peut aussi en mettre à l'intérieur des lasagnes. Enfin, un peu de parmesan sur le dessus et on fait gratiner au four, 15 à 20 minutes à 180 degrés.

Un poulet rôti juteux à souhait

Tout le monde sait comment cuisiner un poulet rôti, ce plat est un classique du déjeuner du dimanche. Pourtant, il s'avère souvent un peu sec au final. Alors comment faire pour le rendre savoureux et plus croustillant ?



Tout commence par le choix du poulet. Inutile d'en prendre un trop grand, Cyril Lignac préconise d'en choisir un entre 1,5 et 2 kilos. L'astuce du chef pour donner du goût à ce plat, mettre du beurre pommade avec de l'ail ou des olives sous la peau du blanc.



Autre astuce, plus surprenante, mettre des restes de pain à l'intérieur du poulet. Le beurre va arroser les croûtons et rendre le poulet plus savoureux.

Au dessert, une tarte aux figues

Pour finir, un dessert plein de saveurs et accessible à n'importe quel amateur de cuisine, la tarte aux figues. Pour éviter de s'embêter à fabriquer la pâte soi-même, on peut acheter directement des paquets de feuilles de brique.



La première étape consiste à tapisser le moule avec ces feuilles. Au même moment, il faut commencer à faire fondre du beurre. Après quoi, il faut alterner les couches entre feuilles de brique, beurre fondu et sucre. Petite astuce du chef, ajouter du tapioca dans la tarte, cela éponge le jus de la figue, pour qu'on garde quelque chose de bien croustillant.



Finalement, l'élément principal, les figues. Pour une meilleure apparence, il est recommandé de les découper en rondelles plutôt qu'en quart. Une fois disposées, enfournez le tout à 180°C. pendant environ 30 minutes. Après quoi, vous pouvez ajouter un peu de miel de fleur ou encore, quelques noix de pécan.