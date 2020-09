Cyril Lignac vous livre sa recette du hachis parmentier, encore meilleur réchauffé

publié le 25/09/2020 à 11:03

Clémentine, auditrice de RTL du Bas-Rhin, cherche un plat qu'elle pourrait réchauffer en prévision du week-end pluvieux qui s'annonce. Cyril Lignac lui propose le hachis parmentier. Le chef, originaire du Sud-ouest, prend des cuisses de canard confites, qu'il dépiaute.

Il faut faire revenir la viande avec un oignon, de la carotte et un peu de graisse de canard. Cyril Lignac ajoute aussi un peu de champignon et de tomates. L'ensemble doit mijoter. Ensuite, on prépare une purée de pommes de terre, et on monte en couche comme des lasagnes. Un peu de chapelure, un peu de beurre, et on met au four.

Petite alternative, notamment pour ceux qui vivent dans le Sud, les tomates farcies. On prépare la farce, on récupère la pulpe à l'intérieur de la tomate que l'on cuit et fait mijoter avec la viande et on refarcit. Cyril Lignac conseille de mettre un peu de chapelure et un peu de beurre.



On peut le mettre au frigo, et on peut les cuire directement. Cyril Lignac explique par exemple qu'il est bon de les préparer le vendredi, le mettre au frigo pas cuit. On peut le cuire le samedi ou le dimanche et le réchauffer un soir avec un peu d'eau au fond du plat et un papier d'aluminium au-dessus. "C'est encore meilleur", commente le chef.