Cyril Lignac livre ses meilleures recettes végétariennes

publié le 26/08/2020 à 12:14

L'astuce du chef, c'est le nouveau rendez-vous gourmand de la matinale de RTL. Cyril Lignac répond tous les jours aux questions des auditeurs, en leur prodiguant des recettes et des astuces pour mieux manger. Ce mercredi 26 août, Francesca s'inquiète pour l'équilibre alimentaire de sa fille qui ne souhaite plus manger de viande.

Pour Cyril Lignac, il ne faut pas s'inquiéter, et chacun est libre de devenir végétarien s'il le souhaite. Il conseille la cuisine à base de quinoa : "C'est facile à cuisiner, on le cuit, dès qu'il sort, on rajoute de l'huile d'olive, des légumes comme des brocolis ou du concombre, on peut le servir froid ou chaud. C'est facile et pas cher".

Le chef a aussi d'autres recettes en tête : "Si on a envie d'un taboulé avec des légumes râpés, on peut mettre des grenades fraîches, et pourquoi pas des crevettes. On peut aussi prévoir une petite soupe de tomate, même en septembre, avec du pois chiche, et une cuillère de ricotta ou de yaourt grec".

Ne pas négliger le pois chiche

À propos du pois chiche, Cyril Lignac a ses propres astuces : "On peut les faire cuire à la poêle et les relever avec de l'ail, de l'oignon, du tabasco, on peut les écraser, les mixer et les étaler sur une tartine de pain, par exemple".

Et bien sûr, il ne faut pas s'inquiéter quant aux cartes de restaurants : "Il y a toujours un plat végétarien maintenant", rassure le chef.