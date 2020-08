publié le 28/08/2020 à 10:34

> Cyril Lignac livre ses astuces pour un poulet rôti bien savoureux Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 03:12 | Date : 28/08/2020

L'astuce du chef, c'est le nouveau rendez-vous gourmand de la matinale de RTL. Cyril Lignac répond tous les jours aux questions des auditeurs, en leur prodiguant des recettes et des astuces pour mieux manger. Ce vendredi 28 août, Thierry de Strasbourg s'inquiète de la cuisson de son poulet, toujours trop sec.



"Le haut de cuisse, c'est la partie la plus juteuse. Elle est collée à la carcasse et le jus passe par là", explique Cyril Lignac. Astuce pour rendre le poulet plus croustillant encore : "mettre du beurre pommade avec de l'ail ou des olives sous la peau du blanc." Il est aussi possible de "mettre des restes de pain à l'intérieur du poulet. Le beurre va arroser les croutons et rendre le poulet plus savoureux", poursuit le cuisinier.

Le choix du poulet est important. Cyril Lignac préconise d'en choisir de pas trop gros, entre 1,5 et 2 kilos.