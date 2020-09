Cyril Lignac livre ses secrets pour réussir une bonne soupe

publié le 24/09/2020 à 11:41

Les températures chutent, et il va être temps de commencer à faire des soupes. Victoire, auditrice de RTL, a demandé à Cyril Lignac (via le 3210 ou sur RTL.fr) la manière de réussir une bonne soupe. Notamment grâce à sa base. Mais il convient tout d'abord d’expliquer qu’il y a plusieurs genre de soupes.

En premier, la soupe de légumes. On démarre toujours avec un petit peu d’huile d’olive et si on veut, un peu de beurre. On met les légumes qu’on fait revenir, avant de les mouiller avec de l’eau. Le mélange de l’eau et des sucs qu’on aura caramélisés au fond donne le goût de la soupe et le parfum.

L’avantage, c’est que tous les légumes sont bons pour la soupe. Champignons, potirons (la saison commence), chou-fleur… Elle se mange aussi chaude que froide. En été on peut ainsi opter pour une soupe de petits pois.

Cette dernière peut se manger froide avec, et là est l’astuce du chef, un genre de chantilly : de la crème fouettée battue avec des noix, des fruits secs, ou des champignons cuits à côté. On dépose une cuillère de cette crème sur le dessus de la soupe.

Quand on fait une soupe, il faut toujours faire très attention au niveau de liquide mis à l’intérieur. Plus il y a d’eau par rapport aux légumes, plus elle sera liquide.

De la volaille pour un bon consommé

Le chef quant à lui confie aimer les consommés. Avec de l’eau et des légumes, on plonge une cuisse de poulet avant de laisser cuire deux ou trois heures tout doucement. On a alors un bon bouillon de poule. On filtre le tout, on prend une poignée de vermicelles qu’on met à l’intérieur, et là on a un consommé de volaille.

Les restes d’un poulet rôti peuvent très bien faire l’affaire pour avoir un bouillon parfumé et digeste. Par ailleurs, mettre une soupe au réfrigérateur fera infuser plus longtemps les légumes, donnant encore plus de goût.

Comment faire une bonne bisque ?

Enfin, Cyril Lignac livre sa recette d’une bonne bisque. Et ça commence par être généreux sur le lait et la crème. Le chef prend généralement des crevettes, qu’il fait revenir sans la queue mais avec la tête dans un peu de beurre, avant de déglacer avec du Cognac. On ajoute du lait et la crème en laissant cuire. On fait revenir à la poêle les queues, on les découpe en petits morceaux qu’on met à l’intérieur. Petite gourmandise en plus, ajouter des croûtons.



Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.