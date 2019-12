EN DIRECT - Grève du 5 décembre : le point sur les perturbations à venir

publié le 04/12/2019 à 06:20

Se dirige-t-on vers un jeudi noir ? Plusieurs millions de salariés du public et du privé sont appelés à faire grève jeudi contre la réforme des retraites, voulue par le gouvernement.

La SNCF et la RATP sont en première ligne de la contestation, notamment pour protéger leurs régimes spéciaux. Le mouvement s'annonce très suivi et les transports vont donc être fortement perturbés.

À l'approche de ce "jeudi noir", si certains songent à prendre leur voiture, d'autres se tournent vers les covoiturages ou encore le vélo. Les citadins, et plus particulièrement les Parisiens, pourront se ruer vers les taxis et les VTC. Une solution efficace sur le papier, mais qui a ses limites. À cause du grand nombre de demandes, les prix des courses devraient fortement augmenter.

Les dernières infos sur la grève :

06h20 - Bonjour et bienvenue avec nous dans ce direct, où nous vous communiquerons les dernières informations relatives à la grève du 5 décembre : prévisions de trafic, conseils ou réactions qui pourront vous aider.