publié le 04/12/2019 à 08:35

Cheminots, infirmiers, enseignants ou encore avocats... Des millions de salariés du public et privé seront dans la rue pour manifester contre la réforme des retraites. En région, la situation va être très perturbée ce jeudi 5 décembre, notamment à Nice, Marseille, Montpellier, Grenoble ou Bordeaux : 90% des TGV et 80% des TER sont supprimés. En réaction, les sites de covoiturage sont pris d'assaut.

"On a déjà deux fois plus de sièges vendus dans des bus ou dans des covoiturages qu'en temps normal. On voit une anticipation très forte", explique Nicolas Brusson, directeur général du site Bablacar. "Ce qui nous a surpris le plus, c’est que l'on voit une réelle anxiété" sur la durée de la grève et son évolution, ajoute-t-il.

"On voit déjà des réservations notamment sur les longues distances et sur le bus pour les fêtes. On voit des réservations records un mois à l'avance alors que d'habitude, les gens réservent sur Blablacar 3, 4 ou 5 jours à l'avance", précise-t-il.

