Grève du 5 décembre : 69% des Français déclarent soutenir le mouvement

publié le 04/12/2019

Plusieurs millions de salariés du public et du privé sont appelés à faire grève jeudi 5 décembre contre la réforme des retraites. À la veille du début de ce mouvement, qui est reconductible, 69% des Français déclarent le soutenir, selon notre baromètre Harris Interactive, RTL et AEF Info.

Et les personnes interrogées parlent en connaissance de cause, puisque selon notre étude, 97% des Français ont entendu parler du projet de réforme voulu par le gouvernement et plus d'un sondé sur deux considère qu'il sait précisément de quoi il s'agit.

Si le gouvernement n'a pas encore défini précisément les contours de sa réforme (cela sera fait "le 9 ou le 10" a indiqué Édouard Philippe, ndlr), 70% des Français se disent inquiets. La principale préoccupation concerne la baisse des pensions.

C'est une journée noire qui est attendue le jeudi 5 décembre sur l'hexagone. Trains, bus, écoles, ramassage des ordures, ce sont plusieurs millions de salariés qui devraient faire grève contre ce projet de réforme.

Harris Interactive RTL et AEF Info ont lancé quelques jours avant le grand mouvement de grève, une série d'enquêtes visant à suivre l'évolution du regard des Français sur cette mobilisation contre la réforme des retraites. Le but est de "prendre le pouls de l'opinion" et de publier des sondages à intervalles réguliers en fonction du déroulé de cette contestation de grande ampleur.