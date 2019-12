publié le 04/12/2019 à 07:33

Les cheminots, les enseignants, les avocats, les infirmiers... Tous seront dans la rue le 5 décembre prochain pour défendre leur régime de retraite. Mais avec le personnel médical mobilisé sur les pavés, les hôpitaux vont devoir s'organiser.

En Île-de-France, l'APHP a tout fait pour assurer la continuité des soins. Réservation de chambres d'hôtel à proximité des établissements, réquisition de chambre à l'intérieur même de l'hôpital... Le dispositif activé d'habitude en cas d'importantes chutes de neige démarre dès ce mercredi 4 décembre.

"Ce sont des chambres d'hôpitaux classiques qui sont provisoirement fermées ou que l'on peut reconvertir rapidement en lits, qui pourront être mis à disposition du personnel qui ne pourrait pas quitter l'hôpital en fin de journée", explique Sylvain Ducrocq, directeur des ressources humaines de l'Assistance publique hôpitaux de Paris.

Plus de 1.000 hébergements ont déjà été recensés. Pour faciliter les déplacements de ses 70.000 agents et 20.000 médecins l'APHP a également mis en place des navettes et encourage le covoiturage, avec des avantages à la clé pour les conducteurs. Le dispositif devrait au moins durer jusqu'au dimanche 8 décembre. Pour l'instant, aucune intervention chirurgicale n'a été déprogrammée.

À écouter également dans ce journal

Fait divers - Un cimetière juif a été profané dans l'est de la France. 107 tombes ont été marquées d'une croix gammée noire. Un crime qui survient alors que l'Assemblée vient de voter un texte qui élargit la définition l'antisémitisme aux manifestations de haine contre l’État d'Israël.

Grève du 5 décembre - D'après notre baromètre Harris Interactive pour RTL et AEF Infos, 7 Français sur 10 soutiennent la grève contre la réforme des retraites. Le mouvement devrait immobiliser le pays, le 5 décembre seul 1 train sur 10 circulera à la SNCF.

OTAN - Donald Trump et Emmanuel Macron se sont sèchement et publiquement écharpés sur le rôle de l'OTAN. Le président français, qui avait déclaré que l'organisation était "en état de mort cérébrale", a maintenu ses propos, le 3 décembre dernier.