Grève du 5 décembre : des "syndicats affaiblis" depuis 1995 selon Raymond Soubie

publié le 04/12/2019 à 15:19

Le spectre de 1995 plane sur cette fin d'année 2019 et la mobilisation sociale qui commence jeudi 5 décembre risque de durer. Il y a quasiment 25 ans, il était déjà question de réforme des retraites et de régimes spéciaux. Mais quand Alain Juppé, alors Premier ministre, l'envisageait seulement, aujourd'hui le projet de réforme est bien concret.

"En 1995, Jacques Chirac s'était fait élire sur le thème de la fracture sociale. Alain Juppé Premier ministre menait une politique d'austérité pour rentrer dans l'euro, pour permettre à la France de rentrer dans l'euro, et donc c'est cette contradiction qui pour beaucoup a été dans le déclenchement de 1995", a expliqué Raymond Soubie, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, sur RTL ce mercredi midi.

Cette fois c'est plus un problème de communication, de manque de clarification, de l'ensemble du gouvernement, que de contradiction, qui a mené les syndicats et autres manifestants dans la rue.

Des syndicats "moins représentatifs" qu'en 1995

En 1995, les syndicats -emmenés aussi par ceux de la SNCF et la RATP- avaient déjà mené la grogne sociale. Mais tout ça a bien changé car aujourd'hui, selon Raymond Soubie, "les syndicats se sont affaiblis. Ils accompagnement le mouvement plus qu'ils ne le commandent. (…) Ils sont de moins en moins représentatifs".

Les syndicats n'ont plus le même poids et ce n'est pas une bonne nouvelle : "Lorsque que vous avez un conflit de ce type, que vous n'avez plus vraiment d'interlocuteurs pour le gouvernement, c'est plus difficile de trouver des solutions de compromis. Le risque des jours prochains, ce n'est pas le risque d'un blocage syndical… C'est le risque que certaines des bases continuent le mouvement parce qu'elles n'auront pas obtenu satisfaction".