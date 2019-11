publié le 29/11/2019 à 08:39

En prévision du 5 décembre, Édouard Philippe va recevoir, ce vendredi 29 novembre à Matignon, 9 ministres dont les secteurs sont les plus concernés par la mobilisation. Parmi eux, on retrouve évidemment celui des Transports. À 6 jours du début de la grève, les perturbations s'annoncent, en effet, déjà très fortes en Île-de-France, notamment à cause de l'engagement de la RATP contre la réforme des retraites.

En région, se déplacer devrait être cependant moins compliqué. "Pour le 5, on n'a pas, aujourd'hui, de préavis de grève massif. On a quelques préavis de grève de gens qui s'associent, effectivement, à la grève qui a été lancée, mais on s'attend plutôt à un impact marginal. C'est sans commune mesure avec ce qu'on voit sur les autres réseaux, en particulier la SNCF et la RATP", indique Thierry Mallet, PDG de Transdev. Cette société exploite de nombreux transports urbains en France, notamment à Montpellier, Nantes, Grenoble, Rouen et Nancy.



"La problématique de retraite ne se pose pas de la même manière chez nous. On est uniquement avec des employés privés, donc il n'y a pas du tout les mêmes situations", précise Thierry Mallet au micro de RTL.

