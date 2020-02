Automobile : de plus en plus de voitures en France, de plus en plus vieilles

publié le 04/02/2020 à 07:50

Une vaste étude menée sur deux ans par le cabinet AAA Data sur les conducteurs français montrent que la voiture reste indispensable pour la grande majorité des habitants de l'Hexagone. On compte aujourd'hui 52 millions de voitures en France, mais 13 millions ne roulent pas, il s'agit de vieilles voitures de plus de 14 ans qui somnolent dans un garage ou des voitures toujours immatriculées en France mais qui sont parties à l'étranger.

Cela fait tout de même 39 millions de voitures en circulation tous les jours en France. Ce chiffre continue de grimper d'année en année. Les voitures continuent à vieillir, malgré les aides d'État pour sortir les anciens modèles, avec un âge moyen de plus de 10 ans désormais. C'est la France des Laguna et des utilitaires qu'on ne veut plus voir dans les grandes villes.

C'est dans le Nord que l'on comptabilise le plus de voitures, et très nettement : 1,431 millions de véhicules immatriculés, plus de 3,5% du parc national. Le département est très étendu, il y a des travailleurs frontaliers, les transports en commun ne permettent pas un maillage efficace du territoire.

La France "gilets jaunes" plus dépendante à la voiture

Ensuite, vous retrouvez l'Ariège, la Creuse, la Dordogne... Des départements où la fronde des "gilets jaunes" avait été forte. L'essence, c'est comme la TVA, tout le monde paie à peu près le même tarif, mais ça pèse différemment dans le budget, parce que les départements où l'on utilise beaucoup sa voiture sont aussi ceux où on a les voitures les plus vieilles. Dans les Hauts-de-Seine, par exemple, on a beaucoup plus de véhicules d'entreprise, et la proportion la plus élevée de voitures de moins de 5 ans.

Mais on n'a pas le choix, il faut très souvent prendre la voiture. 70% des Français utilisent la voiture tous les jours pour aller travailler. Cette France-là est rurale, périurbaine, très loin des grandes agglomérations où on vapote en trottinettes électriques. 70% des Français vont en voiture au bureau, mais 10,7% à Paris, 35% seulement à Lyon. La France de la voiture n'est pas à Paris.

Cette étude le montre de manière criante : la voiture permet d'illustrer la fracture territoriale. Elle permet de comprendre la déconnexion Paris/province, sachant que la province commence dès le Val-d'Oise, dès la grande couronne parisienne. La voiture permet de mettre le doigt sur ce qui a causé le mouvement des "gilets jaunes", c'est une évidence, mais ce n'est pas un hasard si ce mouvement est parti d'un ras-le-bol des automobilistes.

