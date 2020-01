Trottinettes : Bolt Mobility d'Usain Bolt cesse ses activités

publié le 29/01/2020 à 08:27

Usain Bolt, la flèche, le roi du 100 mètres, abandonne sa course en trottinette dans Paris. L'homme le plus rapide du monde aura aussi été très rapide à sortir du marché de la trottinette.

Il était arrivé en mai dernier à Paris et huit mois plus tard, Bolt Mobilités quitte des villes comme Paris, Los Angeles, Memphis, Chicago, selon les médias américains. Il n'y a plus qu'en Floride que l'activité se poursuit.

Usain Bolt savait déjà qu'avec 40.000 trottinettes dans Paris, ce serait difficile de se faire une place. " On essaye de se différencier avec cette nouvelle marque. Les trottinettes sont produites en série donc se ressemblent beaucoup. Mais nos trottinettes sont beaucoup plus sophistiquées (...)", déclarait l'athlète au micro de RTL lors du lancement de sa marque.

Pas simple de se faire une place au milieu de onze autres acteurs du secteur. La montée en puissance des offres a été ultra rapide. Lime a atteint en un an à Paris les 10 millions de courses alors que Uber avait mis trois ans pour atteindre ce chiffre.

Une durée de vie de 3 mois en moyenne

La mairie de Paris va sûrement limiter le modèle à deux ou trois acteurs, ce qui rendra le modèle enfin rentable. Car les acteurs brûlent du cash en ce moment : le cabinet BCG a fait des études à ce sujet et il y a de formidables perspectives : on parle d'un marché de 40 à 50 millions de dollars par an d'ici cinq ans. Mais pour l'instant, le coût de gestion du parc, de recharges des batteries pendant la nuit et de redistribution des engins qui coûtent très cher : cela coûte 1,50 € sur une course de 3,50 €.

Selon le BCG, une trottinette est aujourd'hui rentable au bout de 4 mois d'exploitation. Or, la durée de vie de l'engin est de 3 mois en moyenne.

Le plus : Apple surveille de près le Coronavirus

Le groupe a publié un chiffre d'affaire du premier trimestre historique : +9% à quasiment 92 milliards de dollars. Mais le patron, Tim Cook, reste vigilant sur l'année qui arrive car ses sous-traitants se trouvent à Wuhan.

La note : 17/20 à l'autoentrepreneuriat

Leur nombre continue de grimper fortement. +16,5% sur un an, cela porte leur nombre à 1,5 million. C'est notamment porté par les nouvelles activités comme les trottinettes justement, la livraison de repas mais aussi les agents immobiliers indépendants. Et c'est en Île-de-France et en Normandie que cela progresse le plus.