publié le 01/08/2019 à 10:49

Le jeudi 1er août marque le début de changements et en ligne de mire, la prime à la conversion est revue et corrigée. Le gouvernement rabote ce dispositif censé aider les ménages à acheter une voiture moins polluante. Les critères sont désormais beaucoup plus stricts.

Depuis jeudi, tous les véhicules qui coûtent plus de 60.000 euros ne sont plus éligibles à la prime à la conversion. Si vous souhaitez en profiter, il faut que votre véhicule affiche désormais moins de 117 grammes d'émission de CO2 par kilomètre, soit 5 grammes de moins qu'auparavant.

Vous devez posséder votre véhicule depuis au moins un an pour bénéficier de la prime et le poids total autorisé en charge ne doit pas excéder 3,5 tonnes. Désormais les voitures classées en vignette Crit'air 2 et immatriculées avant le 1er septembre de cette année ne seront plus du tout éligibles à la prime à la conversion. Tous les véhicules diesel immatriculés avant cette date sont donc exclus.

Nouveauté également en ce 1er août, le montant de l'aide sera désormais calculé en fonction du revenu fiscal de référence et non plus par rapport au caractère imposable ou non d'un ménage. Il est possible de faire une simulation du montant de la prime que vous pouvez percevoir sur internet sur un site dédié proposé par le gouvernement : primealaconversion.gouv.fr.