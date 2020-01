Biocarburant : est-il si intéressant de rouler au bioéthanol E85 ?

publié le 28/01/2020 à 12:45

En France, on n'a pas de pétrole mais on a du bioéthanol. Comme le révélait RTL ce mardi 28 janvier, les ventes de biocarburant ont bondi de 85% en 2019. L'E85, ainsi est-il appelé dans les stations-services, est produit à partir de céréales ou de betteraves en France. Argument choc, ce carburant coûte moins de 70 centimes du litre en moyenne.

Le bioéthanol émet 50% de CO2 en moins lors de sa combustion. Il est facile d'adapter sa voiture essence via un kit de conversion. Cela coûte entre 700 et 1.600 euros tout compris selon les modèles. Pour adapter votre véhicule, il faut vous rendre chez un garagiste homologué pour qu'il vous installe le boîtier.

"On ne sent aucune différence, on a le même ressenti d'accélération. Quelqu'un qui fait un test à l'aveugle ne pourrait pas faire la différence entre un plein de sans plomb 95 et un autre de superéthanol", confiait Fabrice Devanlay, directeur relations publiques de Ford France, à RTL l'an dernier. Il y a malgré tout un bémol : la consommation, près de 25% de consommation en plus qu'un carburant classique. Mais vu le prix à la pompe, on est gagnant à terme.