Régime : comment éviter d'avoir faim entre les repas ?

Si vous avez envie de faire un régime, il est préférable de le commencer en hiver, pour éviter de vous prendre la tête pendant le printemps et l'été.

Michel Cymes ne se cache pas : il n'a pas de recette miracle d'un régime à vous proposer, mais il vous recommande d'être astucieux et astucieuses. Par exemple, pour vous aider dans cette étape, il vous faut privilégier les aliments rassasiants pour éviter d'avoir faim entre les repas. Ce sont des aliments qui sont plus longs à digérer que d’autres et qui vous amènent à satiété plus rapidement. Si vous leur faites une petite place sur la liste des courses, vous n’aurez pas à le regretter.

Pour le petit déjeuner, vous pouvez enrichir votre compote ou votre yaourt de son d'avoine, parce qu’il contient des protéines et surtout qu’il est riche en fibres solubles, lesquelles absorbent l’eau de manière à former une sorte de gel dans l’estomac. Résultat : moins de sucre dans le sang, pas de pic glycémique, ni de fringales, et donc pas de grignotage, c’est tout bénéfice.

Misez sur les pommes et les lentilles

La star des coupe-faims, c’est la pomme. Michel Cymes recommande de bien la mastiquer, car plus vous réduisez votre pomme "en bouillie", plus la satiété est favorisée. Pour un plat principal, privilégiez du blanc de poulet (Bio) qui est une protéine efficace. Il n'a pas de sucre, ni de gras, à condition de lui enlever la peau.

Parmi les autres aliments rassasiants, il y a les lentilles, la soupe de légumes, le fromage blanc (que vous pouvez préférer au yaourt), et surtout le sarrasin. Plus vous mangerez du sarrasin et moins vous mangerez de pâtes et de riz. Le sarrasin est le principal concurrent de ces 2 fondamentaux de la cuisine familiale, sauf qu’il renferme trois fois plus de fibres solubles. Et ces fibres solubles constituent souvent la clé pour parvenir plus rapidement à satiété.

Évidemment, ne mangez pas que ça. Mais, si vous pensez juste à les introduire dans votre alimentation, vous en verrez le résultat sur la balance au sortir de l’hiver.