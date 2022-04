Pourquoi Adam et Ève n'ont, sans doute, jamais croqué dans la pomme

Crédit : An vision / Unsplash

177. Pourquoi Adam et Ève n'ont sans doute jamais croqué la pomme

Vous connaissez tous l’histoire du jardin d’Éden où Dieu planta deux arbres, celui de la Vie et celui de la Connaissance, où se trouve le fameux Fruit défendu qu’Adam et Ève ont l’interdiction absolue de manger sous peine d’être bannis du paradis. On connait la suite.

Ève, d’abord convaincue par le serpent, puis Adam ensuite, vont croquer la pomme. Enfin la pomme, ça n’a jamais été précisé dans la Bible, on y parle juste du fruit d’un arbre qui en latin se dit "pomum", quel que soit le fruit issu de cet arbre ! C’est pour ça qu’on parle de pomme de pin et que le premier nom de la banane fut "pomme de paradis".

Les traducteurs médiévaux ont donc mal fait leur boulot : ils ont cru que "pomum" voulait dire "pomme" et c’est ainsi qu’elle s’est retrouvée bien malgré elle associée au péché originel. Alors que justement, si ça se trouve, c’est une pêche qu'Ève a croquée ou une prune. Et en plus, circonstance aggravante pour la pomme, elle se dit "malum" en latin, qui signifie aussi, "le Mal". Autant dire que c’était cuit pour la pomme, alors qu’il est fort probable que le fruit qui a causé la perte des deux premiers humains sur Terre, c’est une figue !

Car, dans le texte originel quand Adam et Ève se retrouvent nus comme des vers, il est écrit que pour se cacher le corps, ils ont attrapé des feuilles, mais des feuilles de figuier ! Et sur un figuier, ce ne sont pas des pommes qui poussent, ni des fruits de la passion même si c’eut été sans doute très approprié pour ces deux amoureux déchus dont les illusions ont fini.

