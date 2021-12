Jour de l'An : pourquoi faut-il manger des lentilles ?

Au sein de certaines familles, c'est une tradition. Le 1er janvier, il faudrait en effet manger des lentilles. Cela serait un moyen de s'assurer une année prospère. Alors que l'année 2021 a, tout comme 2020, été marquée par la crise sanitaire, ce n'est donc peut-être pas une mauvaise idée.

Cette coutume vient tout droit d'Italie. Et cette tradition a, au fil du temps, traversé la frontière pour s'installer en France. Si cette tradition n'a pas de date précise, elle remonte toutefois à plusieurs siècles. Selon la RTBF, les lentilles étaient déjà présentes sur les tables des Romains, mais plutôt pour le solstice d'hiver le 21 décembre.

Les petites graines rondes et plates des lentilles, à la couleur parfois légèrement dorée, font penser à de minuscules pièces d'or, qui représentent alors l'abondance et la richesse. On peut les manger seules, ou avec du "cotechino", une saucisse de porc italienne.

Par ailleurs, manger des lentilles le lendemain du Réveillon peut avoir des bienfaits. Après un repas généralement copieux et bien arrosé, les lentilles, riches en antioxydants vont permettre de rééquilibrer votre alimentation.