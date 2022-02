Michel Cymes : pain, pâtes, riz... Pourquoi il faut privilégier les produits complets

Dans cet épisode, Michel Cymes explique à quel point les céréales complètes sont meilleures pour la santé que les céréales non complètes. Qu'il s'agisse de pain, de riz, de pâtes ou de corn-flakes, les Français consomment généralement trop peu de produits complets.

Ces derniers ont pourtant de bien meilleurs apports en fibres, en protéines, en vitamines, en fer, en magnésium, en phosphore, en calcium et en minéraux (la liste est longue) car ils n'ont pas été raffinés, à savoir qu'on ne leur a pas ôté leur enveloppe de son et leur germe.



Tous ces manques devront être comblés par d'autres aliments pour conserver un bon équilibre nutritionnel et prévenir l'apparition de maladies chroniques comme le diabète et l'obésité.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre alimentation et vous livre ses conseils pour améliorer la qualité de votre vie.

