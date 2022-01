Arnaud aimerait l'aide de Cyril Lignac pour cuisiner une galette des rois pour son fils, intolérant aux œufs et aux protéines animales.

"L'avantage c'est que le beurre on peut le transformer avec de la margarine. Sans œufs, ni lait c'est un peu plus compliqué, mais on peut acheter des pâtes sans beurre dans des épiceries", démarre Cyril Lignac.

Pour la crème d'amandes, on va utiliser de 50g de margarine auxquels on ajoute 50g de poudre d'amande et 50g de yaourt végétal. Ensuite, on met 100g de farine, une gousse de vanille et une goutte de rhum.

Mettez la crème d'amandes dans votre pâte feuilletée. Recouvrez-la puis faites cuire au four. Quand elle sort du four, vous pouvez ajouter de la confiture d'abricots détendue avec de l'eau pour faire briller votre galette. "Et bien entendu, on n'oublie pas la fève", conclut le chef.

