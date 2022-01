Alimentation : 6 conseils pour mieux consommer

Manger bio, local, de saison, végan … La liste des comportements alimentaires durables et responsables semble interminable. Pourtant ce ne sont que de bonnes habitudes à prendre et quelques petites choses à savoir.

Pour manger local, il faut savoir d'où viennent les aliments. En ce qui concerne la viande, l'origine est écrite sur les emballages ou les étiquettes chez le boucher. Mais dans les restaurants ou à la cantine, impossible de savoir où ont été élevé les poulets, les veaux ou les porcs servis. Aujourd'hui, seule l'origine du bœuf est obligatoirement mentionnée. Un décret paru jeudi 27 janvier au journal officiel, rend obligatoire la mention de l'origine des viandes servies en France hors domicile. Cette obligation s'imposera dés le 1er mars à la viande de volaille, d'ovin, de porc et non plus au seul bœuf.

Pour les fruits et légumes, l'indication de leur origine est obligatoire. Pour les produits vendus au détail, le pays d'origine doit être mentionné de la même taille que l'est le prix. Mais pas toujours facile de trouver des produits français. Si vous décidez d'aller au supermarché, privilégiez les très grandes surfaces qui proposent plus de choix pour plus de chances de trouver des produits français. Les primeurs de votre quartier sont aussi une très bonne solution. En plus d'avoir du choix, vous pourrez demander conseil au commerçant. Ces deux options permettent de savoir de quel pays viennent vos légumes, mais pas de quelle région. Pour consommer encore plus local, privilégiez les coopératives qui vendent les produits des producteurs des alentours. Pour les trouver, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation à lancé l'année dernière une nouvelle plateforme " Frais et local " qui permet d'identifier facilement les producteurs des réseaux de partenaires et leurs points de vente près de chez vous.

Consommer de saison

Qui dit consommer local dit de saison. En France métropolitaine, ça ne sera jamais la saison de l'avocat ou de la papaye, puisqu'ils sont produits à l'étranger. Manger de saison permet d'éviter l'exportation, comme les tomates en hiver qui viennent d'Espagne ou d'Italie.



En automne et en hiver, on peut aussi se faire plaisir avec des fruits et légumes de saison : les clémentines, les châtaignes, les kiwis, les poires et les pommes pour les fruits. Pour les légumes : les patates douces, les carottes, les choux, les pommes de terres et les poireaux pour des bonnes soupes maison.

L'été et le printemps sont synonymes de l'arrivée des fruits des beaux jours : les fraises, les citrons, les oranges, les abricots, les pastèques … C'est aussi la saison des tomates, des courgettes, des concombres, des asperges, des pois gourmands, de la laitue …

Les nutritionnistes conseillent également de manger des aliments de saison pour notre santé. En été par exemple, on a besoin de beaucoup d'hydratation, parfait pour la saison des melons qui sont gorgés d'eau.

Le 19 novembre dernier, Michel Cymes nous donnait ses conseils pour basculer vers une alimentation plus saine.

Consommer bio

On voit souvent sur ce qu'on achète la mention "bio", mais à part la règlementation sur les pesticides, on n'y connait pas grand chose. D'après la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l'agriculture biologique est "un système de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l’application de normes élevées en matière de bien-être animal et une méthode de production recourant à des substances et des produits naturels."



Selon les données de Greenpeace, "l’agriculture biologique utilise moins d’eau, en raison de ses techniques de travail du sol, des variétés qu’elle utilise, mais aussi parce que sa logique agronomique et donc économique, ne l’incite pas à intensifier sa production annuelle mais à raisonner sur une rotation longue. L'agriculture bio dynamise la fertilité des sols sans avoir recours à des produits chimiques. Elle les protège de l’érosion, de la pollution et de l’acidification."



Néanmoins, les bienfaits du bio sur la santé font encore débat. Des études montrent que manger bio n'aurait pas d'impact positif ou négatif sur la santé, et d'autres montrent le contraire. Ce qui fait moins débat, c'est la toxicité des produits chimiques lorsqu'ils sont propulsés sur les cultures. Pour les agriculteurs, des études ont montré que plus l’exposition aux pesticides est importante, plus l’incidence de plusieurs types de cancers (prostate, poumons, etc.) et de pathologies neurodégénératives (maladie de Parkinson et d’Alzheimer) est élevée.

En vrac, sans plastique

Pour consommer responsable, il faut bannir les emballages, et surtout ceux en plastiques. Bananes vendues dans des barquettes, viande dans du plastique et du polystyrène … Ces emballages sont à long terme une catastrophe écologique. La solution, c'est le vrac. Depuis quelques années, on voit dans les grandes surfaces des sachets en papier remplacer les sacs plastiques pour les fruits et légumes. Depuis le 1er janvier 2022, les emballages comme la Cellophane, les barquettes ou les sachets plastiques sont interdits dans les supermarchés français. Une mesure qui figure dans le texte issu de la loi anti-gaspillage votée début 2020.



Les fruits et légumes ne sont pas les seuls à être vendu en vrac. Les fruits secs, les pâtes, le riz et les lentilles sont de plus en plus souvent disponible sous cette forme. Dans certains magasins spécialisés, on peut même y trouver du savon. Pour consommer encore plus "clean", il est possible d'opter pour des sacs à vrac réutilisables.

Éviter le gaspillage alimentaire

Éviter le gaspillage alimentaire, c'est éviter 10 millions de tonnes de déchets par an d'après le ministère de l'Agriculture. Pour éliminer le gaspillage alimentaire quand il s'agit de restes, rien de mieux qu'une boite pour conserver ses aliments, puisque c'est réutilisable. Préférez les boites en verre aux boites en plastique, car elles ne se détériorent pas avec le temps. Et si vous souhaitez quand même vous débarrasser de vos restes, il existe des associations qui les récupèrent et les redistribuent aux personnes dans le besoin. D'autres récupèrent les invendus dans la distribution.



Pour éviter de jeter des produits que vous n'avez pas mangés, ne faites pas de trop grosses réserves. Achetez les quantités dont vous avez besoin et que vous pouvez consommer avant leur date de péremption. Et surtout ne jetez pas vos aliments dès que la date est dépassée. Les condiments (moutarde, ketchup) peuvent se consommer longtemps après la date limite. Ils perdent de leur goût, mais ne sont pas dangereux à la consommation. Les produits laitiers non ouverts (lait, yaourt, crème fraîche, fromage) peuvent se consommer une à deux semaines après la date. Les produits surgelés peuvent se conserver longtemps après la date limite de consommation indiquée si le congélateur fonctionne normalement. Entre 6 et 9 mois pour le poisson cru et jusqu'à un an pour la volaille cure, les fruits et les légumes. Quasiment tout est consommable après la date de péremption, il faut simplement vérifier si le produit n'est pas moisi, n'a pas une mauvaise odeur ou si l'emballage n'est pas gonflé.

Attention à la consommation animale

Pour mieux consommer, il faut aussi limiter les produits d'origine animale. La viande, le poisson, mais aussi les produits laitiers et les œufs. Encore aujourd'hui, des élevages intensifs ne respectent pas le bien-être animal. Si on n'est pas vigilant, on peut manger tous les jours de la viande d'animaux qui n'ont jamais vu la lumière du jour, ou des œufs de poules entassées toute leur vie dans des cages. D'après le magazine "60 millions de consommateurs", pour tous les produits comportant la mention "bio", il n'y a pas d'élevage hors-sol, c'est-à-dire que les bêtes ont un accès partiel ou complet au plein air.



Les labels comme "Label rouge", "Viande de France" ou encore "AOC" ne garantissent pas le bien-être animal. Pour être sûr, il faut qu'il y ait la mention "élevé en plein air" sur l'emballage.



En ce qui concerne les œufs, des codes sont inscrits directement sur les coquilles. Le code 0 indique que l'œuf est issus de l'agriculture biologique, que les poules ont accès à l'extérieur et sont nourries avec des aliments bio. Le code 1 garanti que les poules sont élevées en plein air. Les poules dont les œufs comportent le code 2 sont élevées au sol ou en volière et n'ont pas d'accès à l'extérieur. Le code 3 indique que les poules sont élevées en cages et ne peuvent pas aller dehors.



Outre le bien-être animal, le fait de consommer ces produits en trop grande quantité a un impact négatif pour l'environnement. D'après l'INRAE (l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'alimentation et l'Environnement) les émissions directes de gaz à effet de serre provenant de l’élevage représentent 7 % des émissions totales liées aux activités humaines au niveau mondial. En ce qui concerne les produits de la mer, en 2018, 27% des déchets marins plastiques retrouvés sur les plages européennes viennent des engins de pêche (chiffres de la Commission européenne).



Pour éviter ces déconvenues, pas besoin de devenir végan ou végétarien qui sont des régimes alimentaires contraignants. Vous pouvez vous tourner vers le flexitarisme, qui consiste à manger moins de produits animaux et de faire attention à la provenance de ceux que l'on consomme.