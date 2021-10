Les secrets de Cyril Lignac pour un poulet rôti original pour le déjeuner dominical

Isabelle vit à Ambérieu et demande de l'aide à Cyril Lignac pour "concocter un délicieux repas dominical" car elle a invité ses parents. Elle compte faire un poulet rôti avec des pommes de terre sautées ou des pommes boulangères.

"C'est un beau choix le poulet rôti parce que ça fait plaisir aux petits et aux grands", démarre Cyril Lignac. "Ce que je fais toujours, c'est que je prépare un beurre aux herbes ou avec un petit peu de chapelure ou avec un petit peu de parmesan, on fait comme on veut", ajoute le chef. Ce beurre parfumé avec des olives, du romarin ou du thym on va le glisser sous la peau du poulet avant la cuisson. "Le beurre va fondre et irriguer cette petite chair tendre et soyeuse", décrit Cyril Lignac.

À l'intérieur du poulet, mettez des petits morceaux de pain de la veille, des châtaignes cuites, des herbes et des olives. Quand ça va cuire, le jus va tomber sur le pain et quand on va découper le poulet vous aurez un résultat gourmand et bien fondant. Faites cuire 1h45 pour un poulet d'1,2 kilos à 190 degrés. "Et surtout, on met du papier aluminium dessus et on le laisse reposer 15 minutes comme toutes les viandes", révèle Cyril Lignac.

À côté, on fait des petites pommes de terre, et on n'a plus qu'à se régaler.