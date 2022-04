Michel Cymes : les examens et dépistage à réaliser selon votre âge

Dans cet épisode, Michel Cymes fait le point sur les examens médicaux et les dépistages à ne pas négliger à partir d'un certain âge. On commence par le dermatologue. Les consultations s'imposent très tôt pour les jeunes à la peau claire et constellée de grains de beauté ou en proie à des antécédents familiaux de mélanome. À 18 ans, il convient ensuite de mesurer son taux de cholestérol puis de le faire tous les cinq ans.



À 25 ans, les femmes doivent réaliser un dépistage du cancer du col de l'utérus à la faveur d'un frottis cervical qu'il faut renouveler tous les trois ans ensuite. Après 40 ans, les examens se multiplient : mesure de la capacité pulmonaire pour prévenir la BPCO, de la pression artérielle pour tenir l'hypertension à distance, examen du fond de l'oeil, prise de sang pour détecter le diabète...



Après 50 ans, il faut rajouter un électrocardiogramme qui devra revenir tous les 3 ou 4 ans et l’ostéodensitométrie pour les femmes à partir de 60 ans pour dépister l’ostéoporose. Un toucher rectal est aussi conseillé pour dépister le cancer de la prostate chez les hommes.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux examens médicaux à ne pas négliger durant votre vie.

