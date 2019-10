publié le 16/10/2019 à 06:37

C'est un accueil pour le moins réservé. Intronisé ce lundi 14 octobre, on ne peut pas dire que Rudi Garcia soit le bienvenu. Parti de l'Olympique marseillais, conspué par le public, son arrivée à l'Olympique lyonnais est loin de faire l'unanimité, notamment chez les supporters.

C'est un choix très surprenant, et un choix par défaut, même si Jean-Michel Aulas a tenu ce mardi 15 octobre à citer du Winston Churchill pour injecter de la confiance dans ses rangs : "un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Et un optimiste, ce que nous sommes, voit l'opportunité dans chaque difficulté." En clair, "Rudi est avec nous, on est plus fort avec Rudi, l'institution et les supporters, que sans Rudi", explique le président du club.

Jean-Michel Aulas est un nouveau fan déclaré de Rudi Garcia. Il a, après avoir flatté en fin stratège Juninho, rendu la politesse au président du club. "Je pense qu'il vaut mieux avoir le président Jean-Michel Aulas avec soi que contre soi", a expliqué le nouvel entraîneur de Lyon. Comme on ne change pas de caractère à leur âge, difficile de n'imaginer qu'un long fleuve tranquille entre ces deux egos.

En attendant, un premier défi attend Rudi Garcia, repousser la défiance à son égard des supporters. "C'est à force de gagner des matches que le staff et les joueurs, on pourra convaincre, confie-t-il. Avant, ce ne sont que des paroles, il faut des actes, et il faut que ça commence samedi", face à Dijon, dernier du championnat, mais avec un seul point de retard.

