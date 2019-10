publié le 15/10/2019 à 19:58

Laeticia renonce. La veuve de Johnny Hallyday a finalement décidé de ne pas à faire appel du jugement qui a consacré la compétence des tribunaux français pour trancher le litige qui l'oppose aux enfants aînés de son mari concernant son héritage, a-t-on appris auprès de la cour d'appel de Versailles mardi.

La cour a indiqué à l'AFP avoir "reçu cet après-midi des conclusions de désistement d'appel de Mme Laeticia Boudou veuve Smet", confirmant une information de BFMTV. L'audience en appel devait se tenir le 6 novembre à Versailles. La première présidence de la cour d'appel de Versailles a précisé qu'il était "encore trop tôt" pour savoir si ce rendez-vous judiciaire serait "maintenu ou annulé" après ce nouveau rebondissement.

Depuis plus d'un an, David Hallyday et Laura Smet ont engagé une bataille au long cours contre la veuve de leur père, Laeticia Hallyday, pour obtenir leur part d'héritage dont ils estiment avoir été privés. Au cœur de cette affaire un testament rédigé aux États-Unis en 2014 dans lequel le chanteur lègue l'ensemble de sa fortune à sa dernière épouse et à leurs deux filles.