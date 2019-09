publié le 06/09/2019 à 09:04

Qui succédera à Guillaume Pepy, à la tête de la SNCF depuis 2008 ? La nomination du nouveau PDG se fera "dans quelques jours", a annoncé sur RTL le tout nouveau secrétaire d'État aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

"Cela pourrait tout à fait être une femme", "cela peut tout à fait être un tandem avec un président et un directeur général" a-t-il ajouté, tout en précisant qu'il y avait "beaucoup de candidats, beaucoup de profils intéressants, en interne et en externe".

En juillet dernier sur RTL, le PDG SNCF Réseau Patrick Jeantet avait annoncé sa candidature à la succession de Guillaume Pepy. "J'ai surtout un projet", avec "deux grandes facettes", avait-il expliqué : "La première, c'est plus de trains partout et pour tous, (...) parce que le train est plébiscité par les Français (...) et les dizaines de millions de touristes qui visitent chaque année notre pays" et c'est "la solution au dérèglement climatique", affirme-t-il. La deuxième, c'est qu'il faut "irriguer les territoires", considère-t-il.

Ce vendredi 6 septembre, Jean-Baptiste Djebbari a évoqué les "nombreux défis" qui attendent la SNCF : il a notamment parlé de son "assainissement financier" et de "l'ouverture à la concurrence".