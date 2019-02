publié le 07/02/2019 à 10:12

Quand on veut citer un grand homme politique pour donner du relief à son propos, mieux vaut être sûr de la référence choisie. Mercredi 6 février lors des Questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin a voulu répondre par une citation de Winston Churchill, qui s'est finalement révélée être de... Coluche.



Interrogé par la députée La France insoumise Sabine Rubin à propos de la hausse des minimas sociaux, le ministre de l'Action et des Comptes publics a répondu : "Nous pouvons considérer qu'effectivement, la vie, ce ne sont pas des statistiques, et comme le disait Winston Churchill, ce qu'ils montrent est intéressant, mais c'est comme les maillots de bain : ce qu'ils cachent l'est encore plus".

Sauf qu'après vérification, il semble que cette phrase soit en réalité une variante d'une plaisanterie de Coluche, qui avait déclaré : "Les statistiques, c’est comme le bikini, ça donne des idées, mais ça cache l’essentiel", note Le Monde.

Pour être tout à fait précis l'ancien Premier ministre britannique a bien évoqué les statistiques dans sa carrière, déclarant : "Je ne crois jamais une statistique à moins de l'avoir moi-même falsifiée", mais il n'était pas question de bikini.

Interrogé sur le #pouvoirdachat, @GDarmanin provoque l'indignation des députés de la @FranceInsoumise. "La politique économique de certains régimes que vous soutenez démontre que c'est la pauvreté qui est au rendez-vous de vos chimères". #DirectAN #QAG pic.twitter.com/oBJT3nU3iA — LCP (@LCP) 6 février 2019