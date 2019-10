publié le 15/10/2019 à 09:48

Environ 10.000 pompiers de France manifestent à 14 heures place de la République à Paris jusqu'à la place de la Nation. Ce que l'on sait moins, c'est que les pompiers sont en grève depuis le 26 juin dernier Une grève assez peu audible, parce qu'ils ont une mission de service public et qu'ils ne peuvent pas refuser les missions quotidiennes quand on vous sollicite. "Les sapeurs-pompiers sont appelés pour tout et n'importe quoi, explique le colonel Grégory Allione, président de la Fédération nationale des pompiers de France. Donc il y a une perte de valeur dans les rangs."

"Quand vous êtes appelé pour quelque chose auquel vous n'êtes pas préparé, comme une fuite d'eau, réparer une box, des choses complètement inutiles, vous perdez le sens de l'urgence, détaille le colonel Grégory Allione, invité de RTL ce mardi 15 octobre. Vous ne vous concentrez plus pour assumer votre mission, vous vous mettez en difficulté pour répondre à la véritable urgence."

"On demande à ce qu'il y ait une prise de conscience du gouvernement pour qu'il y ait un seul numéro d'appel d'urgence, le 112, explique le président de la Fédération nationale des pompiers de France. Nous sommes dans une société consumériste avec une judiciarisation, parce que quand vous ne répondez pas, on va chercher à vous incriminer parce qu'on va vous tenir pour responsable. Il faut que nos responsables politiques comprennent qu'il va falloir commencer à dire non et mieux orienter."