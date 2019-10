et William Galibert

publié le 16/10/2019 à 05:35

Le gouvernement craint une grand grève à la RATP début décembre. Conséquence, des discussions ont lieu en toute discrétion en ce moment au ministère des Transports. Le secrétaire d'état, Jean-Baptiste Djebbari reçoit un à un les syndicats de la RATP.

Cette date du 5 décembre parait lointaine mais c'est déjà une obsession pour l’exécutif et pour cause, derrière il y a le spectre de 1995. Trois semaines de paralysie totale et le plan Juppé pour les retraites avait fini à la poubelle. Pour éviter le même sort, c’est le tout nouveau ministre des Transports qui va jouer les démineurs. En ce moment des rendez-vous ont lieu chaque semaine avec les syndicats. D’après nos informations, dans un mois, un grand débat sera organisé au siège, à la maison de la RATP. Jean-Baptiste Djebbari seul, fera face aux cheminots, pour un jeu de questions réponses qui s’annonce houleux.

"Cette grève, elle sera suivie, elle sera forte, mais en dialoguant, on peut faire baisser la pression, trouver quelques convergences", se persuade Jean Baptiste Djebbari.

