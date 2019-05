publié le 28/05/2019 à 16:43

C'est dorénavant officiel. Alors que la rumeur ne cessait de s'intensifier ces derniers jours, l'Olympique de Marseille a officialisé l'arrivée d'André Villas-Boas au poste d'entraîneur ce mardi 28 mai. Le technicien portugais succède ainsi à Rudi Garcia, qui avait annoncé son départ avant même l'ultime journée de championnat.



Sans club depuis un an et demi, André Villas-Boas a "signé un contrat de deux ans" et "prendra ses fonctions" à partir du 1er juillet, a annoncé le club marseillais.

Celui qui a commencé sa carrière d'entraîneur au côté de José Mourinho à Chelsea et l'Inter Milan, avant de prendre son envol à Porto et Tottenham notamment, était la priorité d'Andoni Zubizarreta, le directeur sportif du club phocéen.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr