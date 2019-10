publié le 15/10/2019 à 09:18

C'est un match que beaucoup craignaient, certain avait même demandé son annulation. Finalement, France-Turquie s'est déroulé sans encombre ou presque, à l'image de la Marseillaise, chaleureusement applaudie par les supporters turcs. Les deux équipes ont fait match nul, 1 partout. Il va donc falloir attendre un peu pour confirmer la qualification des Bleus à l'Euro 2020.

Seule ombre au tableau, les saluts militaires effectués par les joueurs turcs, après leur égalisation en fin de match. La ministre des Sports, Roxanne Maracineanu demande à l'UEFA de prendre des sanctions, une mesure incompréhensible pour les supporters Rouge et Blanc.

"À la base, je ne suis pas pour (mélanger foot et géopolitique), mais c'est le meilleur moyen de faire passer un message", a déclaré à RTL l'un d'entre eux après la rencontre. "Aujourd'hui on est là pour le foot, on a fait un bon résultat, inutile de parler de politique, ce qui est dans notre pays, ça reste dans notre pays. Le salut militaire, c'est un soutien pour l'armée turque, c'est tout", a nuancé un autre supporter.

À écouter également dans ce journal

Offensive turc en Syrie - Donald Trump a annoncé une série de sanctions contre la Turquie. Il a appelé, le 14 octobre, son homologue à Ankara en demandant un cessez-le-feu immédiat.

Attentat manqué à Notre-Dame - Les deux principales accusées ont été condamnées à 25 et 30 ans de réclusion criminelle. Des peines lourdes mais logiques, selon l'avocat des parties civiles, tandis que le représentant d'une des criminelles dénonce une décision "pour faire un exemple".

Manifestation des sapeurs-pompiers - Plusieurs milliers de pompiers sont attendus à Paris, ce mardi 15 octobre, pour une manifestation. Ils demandent à la fois une hausse et des salaires et des garanties face aux agressions qui se multiplient.