Héritage Hallyday : Laeticia fait appel du jugement sur la compétence française

publié le 08/07/2019 à 16:37

Laeticia Hallyday fait appel du jugement sur la compétence française. La justice française s'était déclarée compétente pour trancher le litige qui déchire depuis plus d'un an la famille du chanteur le 28 mai dernier. Le tribunal de Nanterre a estimé que "La résidence habituelle de Jean-Philippe Smet (...) est en France" et non aux États-Unis.

A l'issue du verdict, l'avocat de la veuve du chanteur, Me Ardavan Amir-Aslani, avait annoncé que Laeticia Hallyday avait l'intention de faire appel de l'ordonnance du tribunal de Nanterre.

