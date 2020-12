Grosjean, Maradona, Nadal... L'année sportive 2020 en 31 photos marquantes

14 mars : à 32 ans, le biathlète Martin Fourcade dispute et remporte sa dernière course

14 mars : à 32 ans, le biathlète Martin Fourcade dispute et remporte sa dernière course Crédits : Jussi Nukari / Lehtikuva / AFP |

publié le 25/12/2020 à 12:00

Pas de championnat d'Europe des nations chez les messieurs en football, de Jeux Olympiques et Paralympiques - les deux événements majeurs de l'année ont été repoussés d'un an en raison de la pandémie de coronavirus -, ni de Paris-Roubaix ou de sprint final en Ligue 1. Mais de nombreuses images qui resteront dans les mémoires. Alors que le livre de l'année sportive 2020 s'apprête à se refermer, en voici 31.

Bien sûr, cette sélection ne peut être exhaustive. Certains amateurs de telle ou telle discipline souligneront sans doute des manques. Mais de la dernière apparition en compétition à ce jour du tennisman suisse Roger Federer à l'interruption puis au report du match de Ligue des champions PSG-Basaksehir en protestation à des mots jugés racistes d'un arbitre assistant, il y a certainement là le plus marquant de ce cru.

De cette année tronquée, Romain Grosjean ressort miraculé, avec seulement des brûlures aux mains alors que le pilote franco-suisse de 34 ans s'est retrouvé prisonnier des flammes durant 28 secondes. La saison de F1 aura aussi été marquée par la victoire de Pierre Gasly à Monza, la première d'un Français en Grand Prix depuis Olivier Panis en 1996 à Monaco.

Le Tour et Roland-Garros en automne

Laurent Brochard, champion du monde de cyclisme en 1997, et Régis Laconi, dernier vainqueur d'une course de moto dans la catégorie reine en 1999, ont aussi trouvé leur successeur avec Julian Alaphilippe et Fabio Quartararo. Martin Fourcade, lui, a tiré sa révérence au monde du biathlon sur une 83e victoire en Coupe du monde.

2020, c'est aussi la septième victoire des Lyonnaises en Ligue des champions, les tensions entre Corinne Diacre et Amandine Henry, les parcours du PSG et de l'OL à Lisbonne, Roland-Garros (toujours dominé par Rafael Nadal chez les messieurs) et le Tour de France en automne, et de nombreuses disparitions sur la fin : Diego Maradona, Christophe Dominici ou Gérard Houllier entre autres... Place à 2021, sur une note plus gaie si possible.