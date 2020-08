publié le 19/08/2020 à 19:55

La finale de l'édition 2020 de la Ligue des champions, dans le huis clos de Lisbonne, au terme d'une phase finale aux allures de Coupe du monde avec ses matches secs à partir des quarts de finale, ne sera pas un remake de la dernière finale de la Coupe de la Ligue française. C'est le Bayern Munich que le PSG retrouvera au stade de la Luz, dimanche 23 août.

Paris jouera sa première finale dans la compétition reine, l'obsession des Qataris depuis le rachat du club en 2011. Pour le géant bavarois ce sera la onzième, sept ans après la dernière, remportée en 2013 face au Borussia Dortmund. L'octuple champion d'Allemagne en titre visera un sixième titre. Le PSG entend succéder à l'OM, seul club français sacré, en 1993.

Pour sa deuxième demi-finale après celle de 2010, perdue face au... Bayern Munich, l'Olympique Lyonnais a encore débuté tambour battant, se créant la première énorme occasion franche par Depay, qui n'a pas réussi à cadrer seul face à Neuer (4e). 13 minutes plus tard, Toko-Ekambi trouvait le poteau gauche du portier allemand (17e), prouvant encore la capacité des hommes de Garcia à se projeter vitre vers l'avant, à faire déjouer les grosses cylindrées.

Gnabry au dessus

Dans la foulée, Gnabry s'est emparé des clefs pour mettre le Bayern sur la voie royale, en 15 minutes. Récupération côté gauche, accélération vers l'axe, frappe puissante du gauche imparable pour Lopes (0-1, 18e). Ouverture sur Perisic à gauche, suivi de l'actrion dans la surface et reprise dans le but vide après un raté de Lewandowski devant le gardien lyonnais (0-2, 33e).

Au vu de la deuxième période, Lyon peut nourrir de sérieux regrets. En dépit des entrées de Coutinho ou Coman, le Bayern, parfois fébrile derrière, ne s'est définitivement mis à l'abri qu'à la 88e minute par Lewandowski. Entre temps, l'OL s'est créé plusieurs temps forts, s'approchant régulièrement de la surface allemande, voire des buts de Neuer, avec à la baguette Aouar et Caqueret. Mais cette fois, Dembélé ne s'est pas mué en héros.

Des regrets et pas d'Europe

L'OL se souviendra tout de même de cet incroyable parcours, de Turin à Lisbonne, de l'élimination de la Juve de Cristiano Ronaldo au camouflet infligé au Manchester City de Pep Guardiola. Pour la première fois depuis 1996, le club de Jean-Michel Aulas ne disputera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. L'avenir s'est peut-être pourtant construit au Portugal.

Fiche technique :

Ligue des champions - Demi-finale

À Lisbonne (Estadio Jose Alvalade) : Bayern Munich bat Lyon 3-0 (2-0 à la mi-temps)

Spectateurs :

Arbitre : A. Mateu Lahoz (ESP)

Buts :

Bayern Munich : Gnabry (18, 33), Lewandowski (88)

Avertissements :

Lyon : Marcelo (35), Marçal (42), Mendes (86)

Possession de balle :

Lyon : 35 %

Bayern Munich : 65 %

Les équipes :

Lyon : A. Lopes - Dubois (Tete 67), Denayer, Marcelo, Marçal (Cherki 73), Cornet - Caqueret, Guimaraes (Mendes 46), Aouar - Toko Ekambi (Reine-Adelaide 67), Depay (cap) (Dembele 58)

Entraîneur : Rudi Garcia

Bayern Munich : Neuer (cap) - Kimmich, Boateng (Suele 46), Alaba, Davies - Gnabry (Coutinho 75), Goretzka (Pavard 82), Müller, Thiago Alcantara (Tolisso 82), Perisic (Coman 63) - Lewandowski

Entraîneur : Hans-Dieter Flick

Le film du match :

22h50 - C'est terminé, Lyon s'incline 3-0 face au Bayern Munich, qui retrouvera le PSG en finale dimanche 23 août (21h).



90e - Tête de Müller à côté des buts de Lopes. 3 minutes de temps additionnel.



88e - BUT DE LEWANDOWSKI, BAYERN 3, LYON 0. Sur le coup franc, le buteur polonais saute plus haut que la défense lyonnaise et marque de la tête au deuxième poteau.



87e - Nouveau coup de pied arrêté dangereux pour les Munichois, avec un coup franc en forme de mini corner côté gauche.



86e - Excellent coup franc à venir pour le Bayern après une faute de Thiago Mendes sur Kimmich. C'est dans le mur lyonnais.



84e - Réplique de Neuer sur une belle frappe du droit de Aouar.



83e - Bonne lecture de Lopes qui s'empare du ballon devant Lewandowski.



82e - Les Français Pavard et Tolisso entrent côté Bayern, à la place de Thiago Alcantara et Goretzka.



81e - Encore Goretzka de loin pour la frappe du droit et encore le dos d'un partenaire pour le contrer, celui de Müller.



80e - But pour le Bayern signé Coutinho mais l'arbitre signale un hors jeu. On en reste à 0-2.



78e - Première banderille plantée par Coutinho mais sa frappe du droit côté opposée n'est pas cadrée.



78e - La défense bavaroise souffre mais résiste aux assauts lyonnais.



77e - Quel retour de Goretzka devant Aouar qui percutait encore côté gauche.



75e - L'homme du match, Gnabry, cède sa place à un autre danger, Coutinho.



75e - Cherki présent au point de penalty pour reprendre le centre en retrait de Aouar mais le jeune attaquant dévisse frappe.



74e - Encore une action mal négociée par le Bayern, Gnabry n'a pas réussi à retrouver Coman.



73e - Lyon ne profite pas de ce nouveau temps fort pour réduire l'écart. Garcia abat l'une de ses dernières cartes avec l'entrée de Cherki.



72e - Müller écarte le centre de Tete côté lyonnais.



70e - Contre mal joué par le Bayern, Coman a raté son centre.



69e - Coman percute côté gauche. Corner en faveur du Bayern.



67e - Double changement effectué par Rudi Garcia : Reine-Adélaïde et Tete entrent à la place de Toko-Ekambi et Dubois.



66e - Festival de Houssem Aouar qui obtient le corner devant Alaba.



65e - Le Bayern se montre timide offensivement dans cette 2e période.



63e - Changement au Bayern : Coman remplace poste pour poste Perisic.



60e - Toko-Ekambi tente sa chance du droit à l'entrée de la surface, c'est à côté. L'OL est mieux en tout cas.



59e - Dembélé tout de suite en action : présent à la récupération, il sert Aouar, qui trouve Toko-Ekambi seul au 2e poteau mais l'attaquant lyonnais bute sur un grand Neuer.



57e - Entrée en jeu de Moussa Dembélé à la place de Memphis Depay.



56e - Tête de Depay cadrée sur corner mais facilement captée par Neuer.



55e - Depay réclame une main de Süle dans la surface mais l'arbitre ne fait pas appel à la vidéo.



54e - L'OL dans le camp allemand mais Toko-Ekambi effectue le mauvais choix.



51e - Perisic se retrouve seul face à Lopes mais frappe sur la gardien lyonnais.



51e - Davies trop rapide pour Toko-Ekambi, cherché en profondeur par Depay.



49e - Lopes contraint de dégager directement en touche.



47e - Retour de Davies devant Toko-Ekambi.



22h02 - C'est reparti au stade José Alvade. Thiago Mendes a pris la place de Guimaraes côté lyonnais, Süle celle de Boateng côté bavarois.



21h45 - C'est la pause à Lisbonne, le Bayern mène 2-0 face à l'Olympique Lyonnais grâce à un doublé de Serge Gnabry (18e, 33e).



45e - L'OL a pu enchaîner quelques passes devant la surface du Bayern mais n'a pas pu se montrer dangereux.



43e - Goretzka place une nouvelle frappe, contrée par l'un de ses partenaires munichois.



42e - Carton jaune adressé à Marçal pour une obstruction sur Lewandowski.



41e - L'OL bénéficie d'un corner grâce à Toko-Ekambi. Ça se transforme en touche à l'opposée.



39e - Touche de Cornet dans la moitié de terrain du Bayern, Marcelo espérait le corner, c'est une sortie de but.



38e - Gnabry centre fort devant le but lyonnais, Lewandowski ne peut placer reprendre le ballon.



37e - Lyon ne parvient plus du tout à se projeter dans le camp adverse.



33e - LE BREAK POUR LE BAYERN. 0-2. Gnabry, encore lui, ouvre à gauche sur Perisic qui centre en première intention. Lewandowski rate sa reprise mais le ballon revient sur... Gnabry, auteur du doublé. Ça se complique sérieusement pour Lyon.



30e - Lewandowski combine avec Goretzka, entre dans la surface mais n'obtient qu'un corner, qui ne donne rien.



29e - Lyon a du mal à ressortir et conserver le ballon depuis quelques minutes.



27e - Davies est servi en profondeur à gauche, pénètre dans la surface, crochète et frappe, sur Lopes.



25e - Nouvelle frappe du gauche de Gnabry après un mauvais dégagement de Marçal, Lopes repousse, aucun Munichois n'a suivi.



23e - Lopes anticipe et sort bien devant Gnabry.



22e - Coup franc joué en deux temps par le Bayern, Mülkler rate sa reprise de volée dans la surface.



20e - Le Bayern se met encore en évidence avec Müller qui entre dans la surface mais ne trouve pas Ganbry.



18e - C'EST LE BAYERN QUI OUVRE LE SCORE sur une superbe frappe du gauche de Gnabry. 0-1. L'Allemand hérite du ballon à droite de la surface lyonnaise, repique dans l'axe et arme à l'entrée de la surface lyonnaise. Lucarne.



17e - Oh le poteau de Toko-Ekambi pour l'OL après un nouveau contre laser.



16e - Transversale mal dosée de Thiago vers Gnabry.



13e - Encore une énorme occasion lyonnaise, Cornet centre pour Toko-Ekambi seul devant le but de Neuer mais Boateng intervient au dernier moment en taclant.



12e - Réplique Lyonnaise signée Depay, qui tente la frappe du gauche, nettement à côté.



10e - Première grosse occasion du Bayern après un une-deux entre Lewandowski et Goretzka, qui n'appuie pas assez sa frappe pour tromper Lopes.



9e - Centre de Dubois dégagé en corner par Alaba. L'OL fait jeu égal avec le Bayern en ce début de partie, à l'image de Caqueret. Neuer se sert de ses poings pour écarter le danger.



7e - Le Bayern obtient un premier corner mais la défense lyonnaise se dégage sans mal.



5e - Frappe de Goretzka côté bavarois, c'est repoussé.



4e - Depay en face à face avec Neuer après une ouverture de Caqueret, le Néerlandais ne cadre pas sa frappe. Quelle occasion pour les Lyonnais.



3e - Memphis tente de rentrer dans la surface mais se fait contrer. Touche offensive en faveur de l'OL. Ça ne donne rien.



2e minute - Premier centre de Davies repoussé par Guimaraes.



21h00 - C'est parti à Lisbonne, ce sont les Munichois qui ont donné le coup d'envoi.



20h58 - Le Bayern va évoluer tout en rouge, Lyon tout en noir.



20h57 - Les 22 premiers acteurs de la rencontre et le trio arbitral sont alignés. Place à la musique de la Ligue des champions.



20h53 - Les deux équipes s'apprêtent à pénétrer sur la pelouse.



20h46 - Les joueurs en ont terminé avec leur échauffement au stade José Alvalade.



20h35 - "L'appétit vient en mangeant, a souligné Rud Garcia. On a très très envie d'aller en finale".



20h26 - Le Bayern a marqué 39 buts en neuf matches de Ligue des champions cette saison (4,33 par rencontre en moyenne), Lyon 14 (1,55). Le club allemand en a encaissé 8, l'OL 11.



20h17 - L'arbitre principal de la rencontre sera l'Espagnol Antonio Mateu Lahoz.



20h09 - Anthony Lopes et les gardiens lyonnais ont débuté leur échauffement.



20h05 - C'est également du classique côté bavarois :



Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski



20h02 - Et voici le 11e de départ de l'OL, sans surprise, avec Toko-Ekambi et Depay devant :



Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Depay, Toko-Ekambi



19h55 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette deuxième demi-finale.