Ligue des champions : le PSG battu en finale par le Bayern Munich

Le Paris Saint-Germain, ses supporters et ses propriétaires qataris devront attendre encore quelque mois de plus, au moins, avant de voir leur rêve de triomphe en Ligue des champions accompli. Au terme d'une finale de haut niveau même si le tableau d'affichage n'indique que 1-0, c'est le Bayern Munich qui remporte la reine des compétitions de club, pour la sixième fois de son histoire, sept ans après la dernière.

Ajoutez les succès de Hambourg en 1983 et du Borussia Dortmund en 1997 : l'Allemagne a remporté la "Coupe aux grandes oreilles" à huit reprises. La France une seule fois, grâce à l'Olympique de Marseille en 1993. 27 ans plus tard, les Parisiens ont globalement fait jeu égal avec les Munichois mais ni Kylian Mbappé ni Neymar ni aucun autre n'est parvenu à tromper Manuel Neuer, encore immense dans sa cage.

Remis de sa blessure musculaire, Keylor Navas a lui aussi sorti le grand jeu côté parisien, notamment devant Lewandowski (31e), quelques minutes après que celui-ci a trouvé le poteau. Le gardien costaricien a finalement été battu par l'un des trois Français du Bayern, Kingsley Coman - Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sont restés sur le banc). Intenable sur son côté gauche, le joueur formé au... PSG a repris de la tête un centre déposé par Joshua Kimmich peu avant l'heure de jeu (0-1, 59e).

Neymar et Mbappé impuissants

Derrière, Paris a poussé mais seul Marquinhos s'est réellement procuré une occasion franche (70e), alors que Paris s'en était procuré cinq lors des 45 premières minutes. Neuer a sorti le grand jeu devant Neymar (18e), a vu Di Maria envoyer sa frappe en tribune (vide), Mbappé frapper sur lui (45e), ses partenaires repousser les tentatives du jeune Franças (14e, 15e).

Cette finale restera une immense déception pour les deux stars achetées pour près de 400 millions d'euros durant l'été 2017. Ni l'une ni l'autre n'aura d'ailleurs marqué durant ce "Final 8" organisé à Lisbonne en raison du coronavirus. Paris y aura décroché une place en finale pour la première fois de son histoire. Les plus grands rêves attendront.

Fiche technique :

Ligue des champions - Finale

A Lisbonne (Stade de la Luz) : Bayern Munich bat PSG 1-0 (mi-temps : 0-0)

Spectateurs : huis clos

Arbitre : Daniele Orsato (ITA)

But :

Bayern Munich : Coman (59)

Avertissements :

PSG : Paredes (52), Neymar (81), Thiago Silva (83), Kurzawa (85)

Bayern Munich : Davies (28), Gnabry (52), Suele (56), Müller (90+4)

Possession de balle :

PSG : 38 %

Bayern Munich : 62 %

Les équipes :

PSG : Navas - Kehrer, Thiago Silva (cap), Kimpembe, Bernat (Kurzawa 80) - Herrera (Draxler 72), Marquinhos, Paredes (Verratti 65) - Di Maria (Choupo Moting 80), Neymar, Mbappé

Entraîneur : Thomas Tuchel (GER)

Bayern Munich : Neuer (cap) - Kimmich, Boateng (Suele 25), Alaba, Davies - Gnabry (Coutinho 68), Goretzka, Müller, Thiago Alcantara (Tolisso 86), Coman (Perisic 68) - Lewandowski

Entraîneur : Hans-Dieter Flick (GER)

Le film du match :

22h53 - C'est terminé, le Bayern Munich s'impose 1-0 grâce à un but du Français Kingsley Coman. Le club allemand décroche la sixième Ligue des champions de son histoire. Marseille reste le seul club français sacré, en 1993.



94e - Neymar accélère à gauche et centre pour Choupo-Moting, trop court.



93e - Faute de Kurzawa sur Lewandowski, excellent coup franc à venir pour le Bayern à droite de la surface.



92e - Chouo-Moting pas loin d'égaliser sur ce contre conduit par Mbappé avec Neymar en relais.



91e - 5 minutes de temps additionnel.



89e - Mbappé servi dans la surface par Choupo-Moting mais le Français est signalé hors jeu.



88e - Les Parisiens cherchent à trouver vite Mbappé ou Neymar mais il y a toujours un Allemand sur la route, ou un mauvais choix effectué.



86e - Changement côté Bayern : Tolisso prend la place de Thiago Alcantara.



85e - Nouveau jaune adressé à un Parisien, Kurzawa, pour une faute sur Kimmich.



84e - Coutinho frappe le coup franc, c'est de peu à gauche des buts de Navs.



83e - Lewandowski fauché par Silva alors qu'il semblait partir au but. Carton jaune pour le capitaine brésilien du PSG.



82e - Lewandowski se défait de l'arrière-garde parisienne, se retourne et décoche une frappe trop croisée. Le Polonais était hors jeu.



81e - Grosse faute de Neymar qui écope d'un carton jaune logique.



80e - Kurzawa remplace Bernat, touché à la cuisse gauche. Autre changement effectué par Tuchel : Choupo-Moting à la place de Di Maria.



79e - Neymar a du mal à exister face au milieu bavarois.



77e - Marquinhos ouvre pour Neymar qui sert Verratti. L'Italien cherche Di Maria dans la surface mais Davies a tout vu et donne en retrait de la tête à son gardien.



76e - Navas anticipe la louche de Kimmich devant Perisic.

74e - Frappe enroulée de Neymar au dessus du but de Neuer.



73e - Mbappé trop seul côté gauche, le Français pénètre dans la surface mais ne peut ni frapper ni opter pour la passe.



71e - Paris pousse pour égaliser. Mbappé rate son centre mais obtient un corner. L'arbitre signale une faute sur Süle.



70e - Marqunihos en position d'avant-centre devant Neuer, qui sort encore un énorme arrêt.



69e - Navas se couche bien devant Coutinho.



68e - Le buteur Coman cède sa place à Perisic. Coutinho entre aussi côté Bayern, à la place de Gnabry.



67e - Centre de Di Maria pour Mbappé qui ne parvient pas à toucher le ballon devant Neuer.



66e - Alaba tente sa chance de loin, c'est au dessus.



65e - Coman percute une nouvelle fois à gauche. Corner pour le Bayern.



64e - Verratti entre en jeu à la place de Paredes.



62e - Coman encore et Thiago Silva qui repousse devant sa ligne alors que Navas était battu.



61e - Le Bayern tout proche du 2-0 mais Kimpembe intervient de justesse de l tête devant Lewandowski.



59e - BUT EN FAVEUR DU BAYERN. 0-1. Kimmich récupère le ballon à l'angle droit de la surface et dépose un caviar sur la tête du Français Kingsley Coman.



59e - Di Maria et Neymar à deux doigts de partir en contre mais un pied bavarois interrompt l'action.



57e - Paris récupère une touche dans le camp bavarois après un mauvais dégagement des Allemands mais n'en profite pas.



56e - Nouveau jaune pour un joueur du Bayern, Süle, pour une faute sur Di Maria.



54e - Frappe déviée de Goretzka, Navas s'empare du ballon.



51e - Nouvelle faute sur Neymar. S'en suit une échauffourée. Carton jaune pour Gnabry, l'auteur de la faute. Paredes en prend un aussi pour énervement.



50e - Thiago Silva coupe devant Lewandowski. Corner. Paris se dégage.



49e - Kehrer s'approche de la surface adverse maiq manque sa dernière passe à destination de Neymar.



47e - Pas de faute signalée sur Mbappé. C'est reparti sur un rythme d'enfer. Verrati est parti s'échauffer.



22h03 - C'est parti pour cette seconde période, les Bavarois ont donné le coup d'envoi.



22h02 - Les joueurs sont de retour sur la pelouse.



21h56 - Les statistiques font état de 4 occasions en faveur du PSG, 3 pour le Bayern, qui affiche 62% de possession.



21h47 - C'est la pause, 0-0 entre le PSG et le Bayern mais un rythme énorme, des gestes de grande classe de part et d'autre et de nombreuses occasions de but.



46e - Coman s'écroule dans la surface, l'arbitre lui fait signe de se relever et ne fait pas appel à la vidéo.



45e - Mbappé frappe sur Neuer alors qu'il était seul face au but. Dans la foulée, Gnabry oblige Navas à réaliser un nouvel arrêt décisif.



45e - Kimpembe s'en sort bien sur cette sortie de balle à la lutte avec Müller.



42e - Contre supersonique mené par Neymar qui sert Di Maria à l'entrée de la surface. L'Argentin réussit sa roulette mais finit par perdre le ballon . Derrière, le contre du Bayern ne donne rien.



41e - Nouveau centre de Davies côté Bayern mais la défense parisienne est toujours présente de la tête.



39e - Bernat ne prend aucun risque devant Gnabry et envoie le ballon en corner. Kimpembe intervient de la tête pour repousser le danger.



38e - Le coup franc n'a rien donné, en grande partie grâce à Marquinhos.



37e - Coup franc en faveur du Bayern aux 35 m après une faute de Marquinhos sur Lewandowski.



36e - Aucun Bavarois à la réception de ce centre dans la surface de Coman.



34e - Alaba tente l'ouverture sur Gnabry, ça file en sortie de but.



33e - Silva s'est relevé, le jeu reprend.



31e - Énorme parade de Navas sur la tête à bout portant de Lewandowski. Thiago Silva reste au sol sur cette action.



30e - Gnabry tente de refaire le coup de Lyon mais bute sur Marquinhos.



29e - Reprise de Herrera détournée en dehors du cadre bavarois. Elle partait bien.



28e - Kehrer passe Davies, qui commet la faute à proximité de la surface. Le latéral canadien du Bayern reçoit un carton jaune.



26e - La possession est à 60% en faveur du Bayern.



25e - Boateng demande le changement côté bavarois. Süle va prendre la place du défenseur central allemand.



23e - La frappe de Di Maria s'envole au dessus de la cage de Neuer au terme d'un sublime mouvement parisien avec Neymar à la baguette.



22e - POTEAU POUR LE BAYERN. Lewandowski pivote et frappe du droit, Navas semblait battu mais le ballon repart dans le champ et est dégagé par un Parisien.



21e - Le match s'anime après dix premières minutes d'observation.



20e - Gnabry trop court pour reprendre cette ouverture en profondeur.



18e - Parade de grande classe de Neuer devant Neymar.



17e - Une-deux entre Coman et Davies, le ballon du Français sort. 6 m à suivre pour le PSG.



16e - Thiago Silva intervient proprement devant Müller.



15e - Nouvelle frappe de Mbappé, repoussée par Kimmich.



14e - Mbappé accélère à gauche, talonne pour Bernat qui lui remet en retrait. La frappe du champion du monde est contrée par Goretzka.



12e - Coman percute plein axe mais est gêné par Müller à l'entrée de la surface.



11e - Le corner n'a rien donné mais le PSG s'installe dans le camp bavarois.



10e - Neymar se charge du coup franc, c'est dégagé par Davies. Paris récupère la touche et Kehrer obtient un corner après un centre contré.



9e - Le PSG parvient enfin à se projeter dans le camp adverse, Mbappé obtient un coup franc côté gauche.



8e - Bonne défense de Bernat devant Kimmich.



6e - Kehrer vient de gagner un duel face à Coman, les Parisiens sont bien en ce début de match même si ce sont les Bavarois qui monopolisent le ballon.



4e - Verratti se ronge les ongles sur le banc de touche.



3e - Coup franc tiré de la gauche par le Bayern, Paredes dégage de la tête en touche.



2e - Le Bayern tente d'entrée de presser haut mais Paris s'en sort avec une sortie de but.



1re minute - Il fait 23 degrés à Lisbonne.



21h00 - C'est parti pour cette finale, ce sont les Parisiens qui ont donné le coup d'envoi.



20h57 - Les 22 premiers acteurs de la rencontre et le trio arbitral sont alignés, place à l'hymne de la Ligue des champions.

20h56 - L'arbitre principal de la rencontre est l'Italien Daniele Orsato.

20h54 - Les deux équipes pénètrent dans le couloir menant à la pelouse. Ils vont croiser la "Coupe aux grandes oreilles" en entrant dans l'arène.

20h48 - Les joueurs sont rentrés au vestiaire. La tension monte d'un cran.



20h40 - L'échauffement est en passe de se terminer au stade de la Luz.

20h31 - L'arrêté anti-maillot du PSG à Marseille a finalement été abrogé.

20h22 - En cas de victoire, chaque joueur du PSG touchera 1 million d'euros.

20h14 - Il y a 50 ans jour pour jour, le 23 août 1970, le PSG disputait son premier match officiel, à Poitiers, en division 2. Score final 1-1.

20h05 - Neymar est descendu du bus avec sa fameuse enceinte diffusant de la musique. Le Brésilien n'a pas manqué d'effectuer quelques pas de danse.



19h59 - Voici les compositions de départ, sans surprise, avec Navas pour Paris et Coman pour Munich :



PSG : Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Paredes - Di Maria, Mbappé, Neymar



Bayern Munich : Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski



19h44 - Bernard Tapie, lui, trouve "débile" que les supporters de l'OM ne soutiennent pas les Parisiens.



19h36 - Les supporters de l'OM sont terrorisés à l'idée d'une victoire parisienne ce soir.



19h24 - Rappel du palmarès de la Ligue des champions : le Real compte 13 victoires, l'AC MIlan 7, Liverpool 6, le Bayern et le Barça 5... l'OM 1, le PSG aucune.



19h15 - Comment suivre cette finale à la télévision ? La réponse ici. Sinon, RTL et RTL.fr sont à vos côtés.



19h08 - En attendant 20h et l'officialisation des équipes de départ, découvrez ce qui semble probable.



19h00 - Bonsoir et bienvenu à toutes et à tous.