publié le 21/12/2020 à 06:15

Comment ont-ils vécu cette année 2020 bouleversée par la pandémie de coronavirus, avec un premier confinement drastique de mi mars à début mai, puis un deuxième plus souple de fin octobre à mi-décembre, et le report voire l'annulation de nombreux événements ? Comment se sont-ils adaptés ? Quelles leçons en titrer ?

Du lundi 21 décembre au vendredi 1er janvier, retrouvez 12 chroniques intitulées "Quand le sport reste essentiel", en partenariat avec Les Étoiles du Sport. Du handballeur Nikola Karabatic au gymnaste Samir Aït Saïd en passant par la pentathlète Élodie Clouvel, l'athlète parn partenralympique Marie-Amélie Le Fur ou le perchiste Renaud Lavillenie, 12 figures du sport et du handisport français, multimédaillées, se confient, avant de livrer leurs souhaits et leurs objectifs pour 2021.

Premier champion de cette série, donc, Nikola Karabatic. Le handballeur de 36 ans, double champion olympique, quadruple champion du monde, vient de vivre "la blessure la plus importante de sa carrière", a vécu une "année chargée". Surtout, il estime qu'après cette crise liée à la Covid-19, "les prochaines crises vont être climatiques et vont être encore pires".

Si on n'adapte pas nos modes de vie, c'est la catastrophe pour toute notre espèce Nikola Karabatic Partager la citation





"Si on n'adapte pas nos modes de vie, nos modes de consommation, nos sociétés, c'est la catastrophe pour toute notre espèce", pressent-il. "Maintenant, il faut prendre les mesures (...), qu'on joue collectif". Il n'est pas le seul à le penser. L'apnéiste Guillaume Néry, le snowboarder Pierre Vaultier et la championne de voile Charline Picon sont aussi inquiets pour l'environnement. L'escrimeuse Ysaora Thibus, elle, s'intéresse de plus en plus aux "sujets de discriminations, de justice sociale, d'inégalités hommes-femmes".

Les 12 chroniques de cette fin d'année 2020

Lundi 21 décembre : Nikola Karabatic, 36 ans, double champion olympique et quadruple champion du monde de handball

Mardi 22 décembre : Élodie Clouvel, 31 ans, vice-championne olympique de pentathlon moderne

Mercredi 23 décembre : Pierre Vaultier, 33 ans, double champion olympique de snowboardcross

Jeudi 24 décembre : Ysaora Thibus, 29 ans, double vice-championne du monde de fleuret

Vendredi 25 décembre : Marie Amélie Le Fur, 32 ans, triple championne paralympique (100 m, 400 m et saut en longueur)

Samedi 26 décembre : Guillaume Néry, 38 ans, double champion du monde d'apnée

Dimanche 27 décembre : Charline Picon, 36 ans, championne olympique de voile

Lundi 28 décembre : Théo Curin, 20 ans, nageur handisport

Mardi 29 décembre : Mélina Robert Michon, 41 ans, vice-championne olympique de lancer du disque

Mercredi 30 décembre : Renaud Lavillenie, 34 ans, champion olympique de saut à la perche

Jeudi 31 décembre : Perrine Laffont, 22 ans, championne olympique et double championne du monde de ski de bosses

Vendredi 1er janvier : Samir Ait Saïd, 31 ans, champion d'Europe de gymnastique aux anneaux