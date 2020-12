Tennis : incertain pour l'Open d'Australie, Federer sème le trouble sur la suite

et AFP

publié le 14/12/2020 à 12:22

Reverra-t-on Roger Federer sur un court de tennis en compétition officielle ? Le Suisse, âgé de 39 ans, a reconnu dimanche 13 décembre lors d'une cérémonie de remise de prix qu'il n'était pas certain de participer au prochain Open d'Australie, allant même jusqu'à envisager la fin de sa carrière.

"C'est une course contre la montre, a déclaré l'homme aux 20 titres du Grand Chelem (record partagé avec Rafael Nadal) à propos du premier Majeur de la saison 2021. Bien sûr, cela aiderait si j'avais un peu plus de temps. Mais cela se jouera à peu de chose". Prévu initialement du 18 au 31 janvier, l'Open d'Australie devrait être repoussé en février en raison de la pandémie de coronavirus.



"J'aurais espéré être à 100% dès le mois d'octobre. Mais je ne suis pas à ce niveau, même aujourd'hui. Cela risque d'être très juste", a ajouté le natif de Bâle, qui a même nourri les spéculations sur son avenir en évoquant une possible retraite. "Si ma carrière devait s'arrêter là, ce serait bien de la terminer avec cette récompense" (Federer a reçu un prix qui récompense le meilleur sportif suisse des 70 dernières années, ndlr).

J'espère qu'il y a encore quelque chose à voir de moi Roger Federer





Federer n'a plus joué depuis février 2020, date à laquelle il a subi une opération du genou droit. En juin, il a révélé avoir subi une opération complémentaire sur le même genou, ce qui l'a contraint à annuler le reste de sa saison 2020.

"J'espère qu'il y a encore quelque chose à voir de moi au cours de la nouvelle année. Nous verrons bien (...) Nous prenons notre temps, mais les deux, trois prochains mois vont devenir immensément importants pour moi", a prévenu celui qui pointe à la 5e place du classement ATP après avoir passé un total de 237 semaines en tête du classement mondial.

Tokyo 2021, principal objectif

Pour ce qui pourrait être sa dernière année sur le circuit, s'il parvient à se rétablir, le Suisse visera notamment un 9e sacre à Wimbledon et la médaille d'or en simple aux Jeux Olympiques de Tokyo, le seul titre d'importance qui manque à son palmarès. Il avait été battu en finale des JO 2012 à Londres par le Britannique Andy Murray.